今夏最流行 安海瑟威、艾瑪史東都剪這顆頭

捲度自然的「波浪鮑伯」（Wavy BOB） 結合霧粉棕色調的「仙氣髮色」，結合，最能呈現空靈脫俗的女神氣質。（翻攝自Emma Stone IG）

〔記者凃盈如／綜合報導〕韓妝席捲全球，現代人除了在臉部彩妝上的求新求變，髮型更是必備的流行趨勢，夏天來臨，想要換個髮型，那麼這席捲全球，又有修飾臉型效果的WOB頭，定是你要認識的髮型！

萊雅專業提到，波浪鮑伯（Wavy Bob）近來在網路上搜尋量暴增。（翻攝自Emma Stone IG）

今年安海瑟威、珍妮佛・勞倫斯、艾瑪史東，以及超模米蘭達可兒，都不約而同留了「波浪鮑伯」（Wavy BOB）這個髮型，從奧黛麗赫本的鮑伯頭為起始點，再以捲度做變化，但是在短髮的髮中到髮尾這區間，將頭髮燙得微捲，製造出一種自然醒的慵懶感覺，雖為短髮卻極有女人味，撩人又清新！

不只艾瑪史東，連Miranda Kerr都留了波浪鮑伯。（翻攝自Miranda Kerr IG） 影后Jennifer Lawrance今年春夏也以波浪鮑伯入鏡。（翻攝自Jennifer Lawrence IG） 安海瑟威也減波浪鮑伯頭。（翻攝自Anne Heathaway IG）