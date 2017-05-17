桑布伊入圍金曲獎7大獎項 族人驚喜感動

［記者陳賢義／台東報導］28屆金曲獎入圍名單公布，24屆最佳原住民歌手得主、知本卑南族卡大地布族人桑布伊再放異彩，以「Yaangad（椏幹）」風光入圍最佳年度專輯、最佳原住民語歌手及最佳專輯製作人等7大獎項，親人接喜訊都感到與有榮焉，盼能雀屏中選陪伴走星光大道；桑布伊說，感謝金曲評審們的肯定，更感謝專輯所有的工作伙伴，及天主與祖先的保佑。

2013年以「SANGPUY同名專輯 Dalan」入圍5獎項，今年更上一層，以椏幹入圍包括「最佳原住民語專輯」、「最佳專輯製作人」、「最佳原住民語歌手」、「最佳專輯裝幀設計人」、「最佳演唱錄音專輯」、「最佳編曲人獎」及「年度專輯」7大獎項，親朋好友獲知喜訊，無不給予最大祝福，希望桑布伊能夠全壘打。

一個在年輕的身體裡藏著古老靈魂，桑布伊有著與生俱來獨特嗓音，每每吟唱古調，不需過多樂器的伴奏，極具穿透力的歌聲總是令人動容。

桑布伊媽媽洪瑞玉說，桑布伊是非常貼心孝順的小孩，對於古調的傳承有其堅持，也鍾情創作，謝謝大家的支持，更感謝主。桑布伊說，恭喜所有入圍及沒入圍的所有音樂人，希望大家繼續互相支持加油，也感謝評審們的肯定和所有的工作伙伴，及專輯的合音天使、旅北的部落青年。