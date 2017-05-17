限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

桑布伊入圍金曲獎7大獎項 族人驚喜感動

2017/05/17 18:11
桑布伊有著與生俱來獨特嗓音，每每吟唱古調總是令人動容。（記者陳賢義攝）桑布伊有著與生俱來獨特嗓音，每每吟唱古調總是令人動容。（記者陳賢義攝）

［記者陳賢義／台東報導］28屆金曲獎入圍名單公布，24屆最佳原住民歌手得主、知本卑南族卡大地布族人桑布伊再放異彩，以「Yaangad（椏幹）」風光入圍最佳年度專輯、最佳原住民語歌手及最佳專輯製作人等7大獎項，親人接喜訊都感到與有榮焉，盼能雀屏中選陪伴走星光大道；桑布伊說，感謝金曲評審們的肯定，更感謝專輯所有的工作伙伴，及天主與祖先的保佑。

桑布伊以「Yaangad（椏幹）」風光入圍金曲獎最佳年度專輯、最佳原住民語歌手等7大獎項。（記者陳賢義攝）桑布伊以「Yaangad（椏幹）」風光入圍金曲獎最佳年度專輯、最佳原住民語歌手等7大獎項。（記者陳賢義攝）

2013年以「SANGPUY同名專輯 Dalan」入圍5獎項，今年更上一層，以椏幹入圍包括「最佳原住民語專輯」、「最佳專輯製作人」、「最佳原住民語歌手」、「最佳專輯裝幀設計人」、「最佳演唱錄音專輯」、「最佳編曲人獎」及「年度專輯」7大獎項，親朋好友獲知喜訊，無不給予最大祝福，希望桑布伊能夠全壘打。

一個在年輕的身體裡藏著古老靈魂，桑布伊有著與生俱來獨特嗓音，每每吟唱古調，不需過多樂器的伴奏，極具穿透力的歌聲總是令人動容。

桑布伊媽媽洪瑞玉說，桑布伊是非常貼心孝順的小孩，對於古調的傳承有其堅持，也鍾情創作，謝謝大家的支持，更感謝主。桑布伊說，恭喜所有入圍及沒入圍的所有音樂人，希望大家繼續互相支持加油，也感謝評審們的肯定和所有的工作伙伴，及專輯的合音天使、旅北的部落青年。

相關新聞

推薦新聞
（影音）張菲淚曝 豬哥亮曾虧「高凌風後下個換你」卻先走 （影音）張菲淚曝 豬哥亮曾虧「高凌風後下個換你」卻先走
2017/05/17 14:58
（影音）婚前最後一場！曾沛慈開個唱丟震撼彈 （影音）婚前最後一場！曾沛慈開個唱丟震撼彈
2017/05/17 14:57
豬哥亮生前「吃不下拉不出」 病況首度曝光 豬哥亮生前「吃不下拉不出」 病況首度曝光
2017/05/17 15:35
8點檔男星被巴不停 資深演員發怒護航：別再打了 8點檔男星被巴不停 資深演員發怒護航：別再打了
2017/05/17 11:44
（影音）墓地懸而未定 25年老友哭訴豬哥亮為何不治癌 （影音）墓地懸而未定 25年老友哭訴豬哥亮為何不治癌
2017/05/17 18:10
最想和他嘿咻的吉卜力角色 第4名讓人傻眼 最想和他嘿咻的吉卜力角色 第4名讓人傻眼
2017/05/17 15:15
C奶女神全裸上陣 挺7月肚拍孕照 C奶女神全裸上陣 挺7月肚拍孕照
2017/05/17 13:20
他接生謝順福謝金晶 現身靈堂送走豬哥亮 他接生謝順福謝金晶 現身靈堂送走豬哥亮
2017/05/17 13:13
張帝到靈堂含淚上香 不認是豬哥亮貴人 張帝到靈堂含淚上香 不認是豬哥亮貴人
2017/05/17 11:11
（影音）張菲靈堂上香 曾勸豬哥亮別太拚 （影音）張菲靈堂上香 曾勸豬哥亮別太拚
2017/05/17 14:55
謝麗金離婚hold住保時捷 前夫索討被打槍 謝麗金離婚hold住保時捷 前夫索討被打槍
2017/05/17 14:52
徹底忽略一帶一路 宥勝快閃豬哥亮靈堂 徹底忽略一帶一路 宥勝快閃豬哥亮靈堂
2017/05/17 13:47
神基因！49歲邱淑貞同框15歲沈月 母女激似雙胞胎 神基因！49歲邱淑貞同框15歲沈月 母女激似雙胞胎
2017/05/17 16:57
男偶像家暴懷孕妻6次 遭指控「打到流產」 男偶像家暴懷孕妻6次 遭指控「打到流產」
2017/05/17 13:54
豬哥亮「下葬方位」未決 暗埋庇佑後代關鍵 豬哥亮「下葬方位」未決 暗埋庇佑後代關鍵
2017/05/17 13:55
謝金燕26年前車禍重傷 豬哥亮為愛女這麼做.... 謝金燕26年前車禍重傷 豬哥亮為愛女這麼做....
2017/05/17 13:50
豬哥亮靈堂今現豬歌聲 專輯《東山再起》繞梁 豬哥亮靈堂今現豬歌聲 專輯《東山再起》繞梁
2017/05/17 12:14
三星S8小心！周董代言的Sony XZ Premium開價2.49萬元 三星S8小心！周董代言的Sony XZ Premium開價2.49萬元
2017/05/17 13:02
被好萊塢打趴？中國電影票房和股價同步慘跌 被好萊塢打趴？中國電影票房和股價同步慘跌
2017/05/17 10:07
侯昌明也搞通靈 淚解後媽心結 侯昌明也搞通靈 淚解後媽心結
2017/05/17 11:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.