谷阿莫案懸14個月 片商焦急募資承諾公開明細

谷阿莫的二次創作影片涉及侵權，讓片商決定提告。（擷取自谷阿莫臉書）

〔記者粘湘婉／台北報導〕網路紅人谷阿莫剪輯多部電影、戲劇精華放上網路，「二次創作」卻涉嫌侵權，被影音平台「KKTV」、電影片商「又水整合」提告。不過，提告一事風聲大、雨點小，讓去年3月就提告的「又水整合」決定再次採取行動，昨在臉書上發起網友募資，希望能號召網友捐款，對谷阿莫提起假扣押求償。

記者稍早致電「又水整合」負責人蕭文厚，他表示從去年3月開始對谷阿莫提告，已經過1年2個月，他雖委託律師出庭審理3次，然而案件卻遲遲沒有進展，谷阿莫也沒被起訴，由於民事求償有2年期限，讓他決心開始動作。

他表示與委任律師協商後，決定向法院申請假扣押谷阿莫財產，然而律師表示，若要申請假扣押，他必須拿出求償金額的4成金額作為擔保，高額保證金讓他難以負擔，「我實在無法憑空變出這筆錢，但眼看2年期限拖到現在只剩10個月，才決定發起募資，希望網友能幫忙集資，打倒侵權者。」

他強調並不是為了拿到求償金額才發起募資，只是覺得想爭一口氣，希望侵權者能夠對所做的事負起責任。至於求償金額，他表示不方便對外透露，募款金額方面，未來他也會在網路上公布所有明細，務求帳務清楚。