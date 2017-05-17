限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

谷阿莫案懸14個月 片商焦急募資承諾公開明細

2017/05/17 18:07

谷阿莫的二次創作影片涉及侵權，讓片商決定提告。（擷取自谷阿莫臉書）

〔記者粘湘婉／台北報導〕網路紅人谷阿莫剪輯多部電影、戲劇精華放上網路，「二次創作」卻涉嫌侵權，被影音平台「KKTV」、電影片商「又水整合」提告。不過，提告一事風聲大、雨點小，讓去年3月就提告的「又水整合」決定再次採取行動，昨在臉書上發起網友募資，希望能號召網友捐款，對谷阿莫提起假扣押求償。

記者稍早致電「又水整合」負責人蕭文厚，他表示從去年3月開始對谷阿莫提告，已經過1年2個月，他雖委託律師出庭審理3次，然而案件卻遲遲沒有進展，谷阿莫也沒被起訴，由於民事求償有2年期限，讓他決心開始動作。

他表示與委任律師協商後，決定向法院申請假扣押谷阿莫財產，然而律師表示，若要申請假扣押，他必須拿出求償金額的4成金額作為擔保，高額保證金讓他難以負擔，「我實在無法憑空變出這筆錢，但眼看2年期限拖到現在只剩10個月，才決定發起募資，希望網友能幫忙集資，打倒侵權者。」

他強調並不是為了拿到求償金額才發起募資，只是覺得想爭一口氣，希望侵權者能夠對所做的事負起責任。至於求償金額，他表示不方便對外透露，募款金額方面，未來他也會在網路上公布所有明細，務求帳務清楚。

相關新聞

推薦新聞
獨家》家人擲筊獲聖筊 豬哥亮遺體將火化 獨家》家人擲筊獲聖筊 豬哥亮遺體將火化
2017/05/17 11:32
（影音）張菲淚曝 豬哥亮曾虧「高凌風後下個換你」卻先走 （影音）張菲淚曝 豬哥亮曾虧「高凌風後下個換你」卻先走
2017/05/17 14:58
（影音）婚前最後一場！曾沛慈開個唱丟震撼彈 （影音）婚前最後一場！曾沛慈開個唱丟震撼彈
2017/05/17 14:57
8點檔男星被巴不停 資深演員發怒護航：別再打了 8點檔男星被巴不停 資深演員發怒護航：別再打了
2017/05/17 11:44
（影音）墓地懸而未定 25年老友哭訴豬哥亮為何不治癌 （影音）墓地懸而未定 25年老友哭訴豬哥亮為何不治癌
2017/05/17 18:10
女星餵奶餵到痛 強力催生「世界乳頭日」 女星餵奶餵到痛 強力催生「世界乳頭日」
2017/05/17 10:53
AV星媽奪愛 安達祐實初戀變繼父 AV星媽奪愛 安達祐實初戀變繼父
2017/05/17 15:00
C奶女神全裸上陣 挺7月肚拍孕照 C奶女神全裸上陣 挺7月肚拍孕照
2017/05/17 13:20
五月天談抱抱樓歪 大贏家竟擔心「走下坡」 五月天談抱抱樓歪 大贏家竟擔心「走下坡」
2017/05/17 10:57
他接生謝順福謝金晶 現身靈堂送走豬哥亮 他接生謝順福謝金晶 現身靈堂送走豬哥亮
2017/05/17 13:13
隆詩情侶鞋曬愛 刻意護肚疑懷孕 隆詩情侶鞋曬愛 刻意護肚疑懷孕
2017/05/17 11:55
張帝到靈堂含淚上香 不認是豬哥亮貴人 張帝到靈堂含淚上香 不認是豬哥亮貴人
2017/05/17 11:11
謝麗金離婚hold住保時捷 前夫索討被打槍 謝麗金離婚hold住保時捷 前夫索討被打槍
2017/05/17 14:52
神基因！49歲邱淑貞同框15歲沈月 母女激似雙胞胎 神基因！49歲邱淑貞同框15歲沈月 母女激似雙胞胎
2017/05/17 16:57
男偶像家暴懷孕妻6次 遭指控「打到流產」 男偶像家暴懷孕妻6次 遭指控「打到流產」
2017/05/17 13:54
豬哥亮「下葬方位」未決 暗埋庇佑後代關鍵 豬哥亮「下葬方位」未決 暗埋庇佑後代關鍵
2017/05/17 13:55
謝金燕26年前車禍重傷 豬哥亮為愛女這麼做.... 謝金燕26年前車禍重傷 豬哥亮為愛女這麼做....
2017/05/17 13:50
心碎！H奶混血女優 PO片宣布當媽了 心碎！H奶混血女優 PO片宣布當媽了
2017/05/17 17:45
豬哥亮曾退200萬片酬 扭轉「唯利是圖」印象 豬哥亮曾退200萬片酬 扭轉「唯利是圖」印象
2017/05/17 09:40
「問政也可以很美」 李婉鈺騎重機辣翻天 「問政也可以很美」 李婉鈺騎重機辣翻天
2017/05/17 10:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.