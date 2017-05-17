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首頁 > 婉君推

狼男公然強拉舌吻 女星不堪性騷擾頻做惡夢

2017/05/17 17:25

陶晶瑩呼籲女人遇到不舒服碰觸要大聲說出來。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕小豫兒、潘慧如錄製衛視中文台《女人234》主題談論女人遇到不舒服的肢體接觸時不要隱忍，要勇敢大聲說，陶晶瑩以自己當媽媽的經驗，教育女兒不要怕，「恰北北」一點沒關係，若發現有人意圖不軌，當場就要大聲怒斥對方：「你幹什麼！」

小豫兒童年曾被強拉過去舌吻。（衛視中文台提供）

而面對這樣不愉快又私人的經驗，很多人不會講出口，小豫兒說八歲時出去玩時，有位大哥哥在電梯就摟著她問：「要不要當我的女朋友？」小豫兒當下直接閃避開，後來男子竟然趁其他人不在身邊時，將她拉過去舌吻，嚇得小豫兒腦袋一片空白，那畫面一直歷歷在目，晚上一直反覆做惡夢，兩年後她才鼓起勇氣跟媽媽說，溝通過後，心情會比較舒暢。

潘慧如在職場曾遇騷擾事件。（衛視中文台提供）

另外潘慧如說在職場上有時真的很難避免，她說曾在工作場合遇到一個主管階級的男性，對方一直不斷靠近並伸出手要肢體接觸，她只好將手伸進口袋，一路從化妝間門口退到更衣間，對方以為可以得逞，未料撞見潘的經紀人正在裡面坐著，隨即拍了一下潘慧如的肩就轉身離去，事後讓潘最難過的事，當她跟一位男性友人訴苦的時候，男生竟說女藝人就是要這樣工作才會順利，讓她有再度受傷的感覺。

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