限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

小鐘海腸生吃超涮嘴 阿珠媽封台灣劉在錫

2017/05/17 17:16

小鐘（左起）、五熊與熊熊為《愛玩客》前往南韓釜山出外景，並在海邊品嚐新鮮海鮮。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕小鐘、五熊與熊熊為三立都會台週一《愛玩客》前往南韓釜山出外景，在海邊品嚐最新鮮道地的生猛海鮮，他們一到當地，現場的婆婆媽媽見到小鐘不斷稱讚他帥，更說他像南韓綜藝節目《Running Man》主持人劉在錫，讓他超開心。

小鐘（左起）、熊熊、五熊為《愛玩客》前往南韓釜山出外景。（三立提供）

他們第一個挑戰生吃海腸，褐色長條狀的海腸，一大盆看起來有點嚇人，當小鐘知道要生吃時，做了許久的心理建設，一旁的熊熊更嚇得狂喊「好可怕」，小鐘在吃之前一直覺得味道會很可怕，腥味重，沒想到咬下第一口時，他睜大眼睛並再吃第二口，忍不住直誇：「超乎想像的好吃！」他形容海腸看起來很軟，但實際上很脆又清甜，讓人會一口接一口。

小鐘（左）、熊熊、五熊為《愛玩客》前往南韓釜山出外景。（三立提供）

接著大夥又去抓盲鰻，由於鰻魚相當難抓，小鐘怎麼抓都抓不起來，他說：「鰻魚身上一直有黏液跑出來，超級『股溜』，後來戴上手套才輕鬆的抓起鰻魚。」還調皮地故意拿鰻魚嚇五熊與熊熊。

南韓釜山當地著名的盲鰻。（三立提供）

當地民眾芒草悶燒的方式料理鰻魚，他們先燃燒一大把芒草，接著把鰻魚放在裡面烹調，煮好的盲鰻，外觀看起來很有趣，小鐘笑說：「待會要吃這條也是挺挑戰的！」接著把外皮去掉，吃盲鰻肉，小鐘吃後又大喊真是太驚為天人了！他形容原以為沒有調味的鰻會有腥味，但吃起來卻非常Q彈，永生難忘的好吃。

南韓釜山著名的海腸生吃。（三立提供）

相關新聞

推薦新聞
（影音）張菲淚曝 豬哥亮曾虧「高凌風後下個換你」卻先走 （影音）張菲淚曝 豬哥亮曾虧「高凌風後下個換你」卻先走
2017/05/17 14:58
（影音）婚前最後一場！曾沛慈開個唱丟震撼彈 （影音）婚前最後一場！曾沛慈開個唱丟震撼彈
2017/05/17 14:57
豬哥亮生前「吃不下拉不出」 病況首度曝光 豬哥亮生前「吃不下拉不出」 病況首度曝光
2017/05/17 15:35
（影音）墓地懸而未定 25年老友哭訴豬哥亮為何不治癌 （影音）墓地懸而未定 25年老友哭訴豬哥亮為何不治癌
2017/05/17 18:10
防止谷阿莫脫產 片商集資假扣押大反攻 防止谷阿莫脫產 片商集資假扣押大反攻
2017/05/17 14:07
女星餵奶餵到痛 強力催生「世界乳頭日」 女星餵奶餵到痛 強力催生「世界乳頭日」
2017/05/17 10:53
最想和他嘿咻的吉卜力角色 第4名讓人傻眼 最想和他嘿咻的吉卜力角色 第4名讓人傻眼
2017/05/17 15:15
AV星媽奪愛 安達祐實初戀變繼父 AV星媽奪愛 安達祐實初戀變繼父
2017/05/17 15:00
C奶女神全裸上陣 挺7月肚拍孕照 C奶女神全裸上陣 挺7月肚拍孕照
2017/05/17 13:20
他接生謝順福謝金晶 現身靈堂送走豬哥亮 他接生謝順福謝金晶 現身靈堂送走豬哥亮
2017/05/17 13:13
（影音）張菲靈堂上香 曾勸豬哥亮別太拚 （影音）張菲靈堂上香 曾勸豬哥亮別太拚
2017/05/17 14:55
謝麗金離婚hold住保時捷 前夫索討被打槍 謝麗金離婚hold住保時捷 前夫索討被打槍
2017/05/17 14:52
男偶像家暴懷孕妻6次 遭指控「打到流產」 男偶像家暴懷孕妻6次 遭指控「打到流產」
2017/05/17 13:54
豬哥亮「下葬方位」未決 暗埋庇佑後代關鍵 豬哥亮「下葬方位」未決 暗埋庇佑後代關鍵
2017/05/17 13:55
謝金燕26年前車禍重傷 豬哥亮為愛女這麼做.... 謝金燕26年前車禍重傷 豬哥亮為愛女這麼做....
2017/05/17 13:50
心碎！H奶混血女優 PO片宣布當媽了 心碎！H奶混血女優 PO片宣布當媽了
2017/05/17 17:45
豬哥亮靈堂今現豬歌聲 專輯《東山再起》繞梁 豬哥亮靈堂今現豬歌聲 專輯《東山再起》繞梁
2017/05/17 12:14
「問政也可以很美」 李婉鈺騎重機辣翻天 「問政也可以很美」 李婉鈺騎重機辣翻天
2017/05/17 10:52
三星S8小心！周董代言的Sony XZ Premium開價2.49萬元 三星S8小心！周董代言的Sony XZ Premium開價2.49萬元
2017/05/17 13:02
侯昌明也搞通靈 淚解後媽心結 侯昌明也搞通靈 淚解後媽心結
2017/05/17 11:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.