小鐘海腸生吃超涮嘴 阿珠媽封台灣劉在錫

小鐘（左起）、五熊與熊熊為《愛玩客》前往南韓釜山出外景，並在海邊品嚐新鮮海鮮。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕小鐘、五熊與熊熊為三立都會台週一《愛玩客》前往南韓釜山出外景，在海邊品嚐最新鮮道地的生猛海鮮，他們一到當地，現場的婆婆媽媽見到小鐘不斷稱讚他帥，更說他像南韓綜藝節目《Running Man》主持人劉在錫，讓他超開心。

小鐘（左起）、熊熊、五熊為《愛玩客》前往南韓釜山出外景。（三立提供）

他們第一個挑戰生吃海腸，褐色長條狀的海腸，一大盆看起來有點嚇人，當小鐘知道要生吃時，做了許久的心理建設，一旁的熊熊更嚇得狂喊「好可怕」，小鐘在吃之前一直覺得味道會很可怕，腥味重，沒想到咬下第一口時，他睜大眼睛並再吃第二口，忍不住直誇：「超乎想像的好吃！」他形容海腸看起來很軟，但實際上很脆又清甜，讓人會一口接一口。

小鐘（左）、熊熊、五熊為《愛玩客》前往南韓釜山出外景。（三立提供）

接著大夥又去抓盲鰻，由於鰻魚相當難抓，小鐘怎麼抓都抓不起來，他說：「鰻魚身上一直有黏液跑出來，超級『股溜』，後來戴上手套才輕鬆的抓起鰻魚。」還調皮地故意拿鰻魚嚇五熊與熊熊。

南韓釜山當地著名的盲鰻。（三立提供）

當地民眾芒草悶燒的方式料理鰻魚，他們先燃燒一大把芒草，接著把鰻魚放在裡面烹調，煮好的盲鰻，外觀看起來很有趣，小鐘笑說：「待會要吃這條也是挺挑戰的！」接著把外皮去掉，吃盲鰻肉，小鐘吃後又大喊真是太驚為天人了！他形容原以為沒有調味的鰻會有腥味，但吃起來卻非常Q彈，永生難忘的好吃。

南韓釜山著名的海腸生吃。（三立提供）