屢被傳是演藝圈媒婆 金希澈暴怒否認牽線

金希澈屢被傳幫藝人牽線。（翻攝自Dispatch）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「AOA」成員草娥，今日被爆和大她5歲的富二代企業家李錫振熱戀，更傳出是「Super Junior」金希澈撮合兩人，引起網友熱議，但事後草娥經紀公司則否認戀情，澄清兩人只是一般朋友，而金希澈也罕見動怒，在Instagram上直言，跟草娥根本不熟。

金希澈罕見暴怒，在Instagram澄清根本不認識草娥。（翻攝自金希澈Instagram）

金希澈今日在Instagram上寫道，「我是今日被炒得無比火熱的『媒婆』金希澈」，對於被傳言是草娥戀情的牽線人感到非常不滿，他坦言以前常被稱為「演藝圈人脈王」，但他認為這代表說他性格好，不是一件壞事。但只又有人想透過他認識身邊親近的女性友人時，他一定會直接拒絕，甚至和對方斷絕聯絡。但即使如此每當有藝人爆出緋聞時，金希澈總是被傳出是「媒婆」，讓他相當憤怒地表示，「這幾年傳出是我牽線的戀情，都和我沒有任何關係」。

草娥（右）爆出和企業家李錫振（左）熱戀。（翻攝自OSEN）

金希澈坦言和李錫振代表示非常親近的朋友，但和草娥根本完全不認識會在電視台互相打招呼的關係。事實上，金希澈曾被傳出是幫崔子和雪莉牽線的媒婆，當時金希澈就遭到大批粉絲砲轟，但為了不造成當事人困擾，他才沒有出面澄清傳聞。