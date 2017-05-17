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神基因！49歲邱淑貞同框15歲沈月 母女激似雙胞胎

2017/05/17 16:57

邱淑貞過去曾演出電影《賭神2》、《新少林五祖》，1999年與I.T創辦人沈嘉偉結婚後，便淡出演藝圈。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星邱淑貞的15歲女兒沈月，100%遺傳媽媽精緻五官，清秀臉蛋加上白皙肌膚，在網路上擁有超高人氣，有「最美星二代」美譽。邱淑貞16日過49歲生日，網路上傳出兩人的同框照，母女倆竟如雙胞胎，讓網友驚呼連連。

沈月五官清秀、肌膚白皙，在網路上擁有超高人氣，被讚是「最美星二代」。（翻攝自Instagram）


邱淑貞昨歡慶49歲生日，名媛好友上山詩鈉開心為她開趴慶生，大女兒沈月、二女兒沈日及上山詩鈉的女兒Hilary皆以全黑服裝出席，壽星邱淑貞以淡妝亮相，小露香肩，重現當年女神風采，獲眾人大讚性感。最令人訝異的是，邱淑貞與15歲女兒沈月的合照，兩人雖相差34歲，但顏值完全不相上下，母女倆樣貌相似，猶如雙胞胎姊妹，同框照曝光後，讓許多網友驚喊「女神基因好強大」、「果然是女神接班人」、「月月比媽媽還美」、「跨世代女神！！」

沈月（左）與媽媽邱淑貞（右）雖相差34歲，母女倆顏值卻不相上下。（翻攝自Instagram）

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