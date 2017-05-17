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希澈牽線富三代 AOA草娥被爆戀上「繼承者」

2017/05/17 16:32

草娥（右）被爆和富三代企業家李錫振熱戀中。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團「AOA」成員草娥，近日時常缺席團體行程、表演，也沒有更新任何社群網站，神隱近2個月，更爆出退團傳聞，但經紀公司事後則澄清，草娥只是希望休息一段時間。未料，今日草娥被爆戀上富三代企業家，兩人從偶像和粉絲的關係變成情人，引起網友熱議。

草娥否認戀上企業家粉絲。（翻攝自OSEN）

據韓媒《體育首爾》報導，知情人士爆料，草娥和大她5歲的羅津產業代表李錫振正在熱戀中，男方也是「AOA」的粉絲，在草娥演藝事業低潮時，給予她很多安慰，兩人在去年才發展成情侶關係。據悉，李錫振和「SUPER JUNIOR」成員金希是認識許久的好友，因此認識不少藝人，並透過金希澈牽線才認識草娥。

草娥（左）近日缺席團體行程近2個月，傳出退團消息。（翻攝自AOA臉書）

事後，「AOA」的經紀公司FNC娛樂則表示，草娥和李錫振只是朋友關係，並非傳言所說的情侶。今年32歲的李錫振是南韓最大型的電子產品交易市場「Najin電子World」會長的孫子，旗下更握有知名電競團隊「Najin e-empire」。

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