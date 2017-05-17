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《冰與火》首度找亞洲藝人合作 替瓊恩雪諾配音的是「他」！

2017/05/17 15:30

為了迎接即將開播的第7季《冰與火之歌：權力遊戲》，HBO Asia就宣布將首次邀請亞洲藝人來為這部原創大製作的瓊恩雪諾（圖）等多名角色配音。（翻攝自Game of Thrones Wiki）

〔記者陳昱均／台北報導〕描寫中世紀史詩奇幻題材的HBO原創影集《冰與火之歌：權力遊戲》，自開播以來就以情節起伏不斷的劇情、情愛糾葛不已的主角群，讓劇迷又恨又愛；而該劇第7季也即將於暑假的7月份手首播，HBO Asia就宣布將首次邀請亞洲藝人來為這部原創大製作配音，引發熱議。

本次第7季《冰與火之歌：權力遊戲》中，將有6個角色是由泰國知名藝人來配音的，配音陣容十分堅強。（HBO Asia提供）

本次第7季《冰與火之歌：權力遊戲》中，將有6個角色是由泰國知名藝人來配音的，配音陣容十分堅強，找來超夯男星馬力歐莫瑞爾（Mario Maurer）為瓊恩雪諾配音、演員暨歌手Nantida Kaewbuasai將為七大王國王后瑟曦蘭尼斯特配音、演員Namthip Jongrachatawiboon將為「龍母」丹妮莉絲坦格利安配音、演員暨歌手Preeti Barameeanant將為「小惡魔」提利昂蘭尼斯特配音、演員暨模特兒Ploychompoo Jannine Weigel為艾莉亞史塔克配音，而演員Pleng Chontida Asavahame則將為珊莎史塔克配音。

泰國超夯男星馬力歐莫瑞爾將為瓊恩雪諾配音。（HBO Asia提供）

對此，HBO Asia執行長施鵬（Jonathan Spink）表示：「這是第一次，我們強檔的HBO原創影集《冰與火之歌：權力遊戲》由亞洲當地的藝人以當地語言配音播出。透過我們泰國的合作夥伴AIS，HBO Asia將持續為泰國觀眾帶來更優質的服務。上個月我們邀請《冰與火之歌：權力遊戲》劇中演員連恩康寧漢（Liam Cunningham）至泰國參與宣傳，現在透過泰語配音，我們非常期待《冰與火之歌：權力遊戲》第七季能更拉近與泰國粉絲的距離。」不僅如此，他們也將提供讓泰國粉絲能親自參與這部影集的配音機會，要找一男一女的2名幸運泰國粉絲一同參與，勢必將在泰國掀起熱潮。

這是HBO原創影集《冰與火之歌：權力遊戲》首度找來亞洲藝人以當地語言配音播出。（HBO Asia提供）

目前確定會有7集的《冰與火之歌：權力遊戲》第7季，將在7月17日（一）上午9點在台灣於HBO和HBO HD頻道獨家與美國同步首播，當日晚間9點再次播出，每星期同一時間播出最新一集。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出，死忠影迷們千萬別錯過了。

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