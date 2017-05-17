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（影音）張菲淚曝 豬哥亮曾虧「高凌風後下個換你」卻先走

2017/05/17 14:58

張菲弔唁豬哥亮。（記者陳奕全攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，親友陸續赴靈堂弔唁，張菲過去在秀場時期，與豬哥亮各據一方，有「南豬北張」封號，張菲稍早前來靈堂弔唁，雖戴著墨鏡仍看得出哭過，他說非常痛心，但認為他一生娶過四任妻子，留下一窩豬二代，算是過得浪漫充實，已無遺憾，接下來圈內所有友人都會全力協助他的家屬，讓他風風光光走完最後階段。

張菲上次與豬哥亮合體，已是高凌風告別演唱會上，兩人合在台上鬥嘴鼓，當時張菲虧豬哥亮「你認寶弟當乾兒子，我就認金友莊當乾太太」，連豬哥亮都笑到差點漏接梗；張菲感嘆，「在高凌風的告別演唱會上，豬哥亮說沒有看過那麼盛大的，還虧『下一個就是你』，當然我們大家的年紀，就像在競賽，沒想很多」，不料豬哥亮竟先走。

張菲說，豬哥亮離世，對演藝圈來講是重大的損失，尤其他們出道都早，感情無法形容，「我是覺得他後來出來這段時間太辛苦了，我其實一直想點醒他適可而止，演藝圈光芒對他來說是失而復得，沒必要這樣，但他太有責任感了」。

張菲弔唁豬哥亮。（記者陳奕全攝）

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