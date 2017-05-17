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（影音）張菲靈堂上香 曾勸豬哥亮別太拚

2017/05/17 14:55

張菲弔唁豬哥亮。（記者陳奕全攝）

張菲今到豬哥亮靈堂前上香致意，待了近40分鐘才離開。過去他在秀場與豬哥亮齊名，有「南豬、北張」的封號，今他受訪時聊到此事，表示感觸很深，「南豬北張已經成絕響了，他永遠在我們心中」，更透露他過去曾覺得豬太辛苦，曾叫他不要太拚，要好好過自己的後半生。

張菲弔唁豬哥亮。（記者陳奕全攝）

張菲表示，他跟豬哥亮、許不了都是同時出道，當年高凌風的告別晚會上，豬還感嘆沒看過這麼盛大的場面，還對他開玩笑，「下一個會不會是你啊？」結果卻是豬先離開人世。

他更透露自己曾去豬家泡茶聊天，「我的個性跟他們不太一樣，你看我休息了四五年，那時候去他家泡茶，我其實就想要點醒他，叫他要適可而止不要太拚」，但因豬掛心兒女，依舊努力工作。今張菲也讚豬是個好爸爸，「他的認真我們都看在眼裡，很負責。我們朋友都會協助家屬處理後事，讓豬人生最後一段路能夠走得風光。」

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