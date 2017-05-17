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Selina長裙翩翩超俏皮 化身「像女孩的女人」

2017/05/17 16:00

Selina形象正面，受許多粉絲喜愛。（翻攝自Selina臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女子天團「SHE」團員之一的「Selina」任家萱，去年與宣布與律師老公「阿中」張承中離婚，恢復單身後Selina將重心移至工作與家人，時常PO出與家人姐妹的出遊照，似乎更加享受生活，日前Selina在臉書PO出多張身穿長裙的俏皮照片，讓粉絲直呼「我萱太美」。

Selina身穿長裙，模樣俏皮。（翻攝自Selina臉書）

Selina日前PO出她身穿白色上衣，搭上配色充滿活力的花裙子，只見照片中她看似邊走邊跳，長裙隨之擺動，模樣相當俏皮可愛，少女感十足，她也以SHE的歌曲「像女孩的女人」來形容自己，甜美的模樣受到網友讚賞。

Selina稱自己為「像女孩的女人」。（翻攝自Selina臉書）

「像女孩的女人」一曲出自於SHE在2012年所發行的專輯《花又開好了》，Selina一PO出照片，有許多粉絲便開始留言接歌詞，也驚覺距離SHE上ㄧ次發行正式專輯已過了五年，紛紛敲碗希望Ella做完月子後三人能快點合體，也不忘稱讚Selina「哪像女人？明明就是像女孩的女孩」。

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