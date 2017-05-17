直播人數壓勝同劇女星 李聖經挨轟急道歉

李聖經（左）日前與曹惠晶（右）一起開直播遭批。（合成圖，翻攝自李聖經、曹惠晶IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員李聖經以模特兒出道，年初演出電視劇《舉重妖精金福珠》大獲好評。13日她因與同劇女演員曹惠晶先後開起直播，而她的觀看人數遠超過曹惠晶，因此遭網友痛批有意「較勁」，隔日她便在官方粉絲頁中道歉滅火。

當時曹惠晶在現場打開直播後，李聖經也隨後開啟，但是觀賞人數相當懸殊，旁邊坐著的女演員李珠英便說：「李聖經直播在線人數2萬人！看，大發！惠晶你就關了吧。」因此惹毛曹惠晶粉絲，認為李聖經有意比較，兩派網友隨後在討論區開起口水戰，李聖經則透露，她與曹惠晶對於事情發展成這種狀況，都感到很慌張，並表示她從來沒有把曹惠晶當作後輩，而是當做朋友，因此沒有任何惡意，但她也對於自己的行為感到抱歉，提到會好好反省跟檢討，希望大家可以解開誤會。