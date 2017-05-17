《星際異攻隊2》這邊被抓包不合理 導演坦承「搞砸了」

＊內有《星際異攻隊2》微劇透雷，慎入！

《星際異攻隊2》被抓包電影中出現一個大錯誤，導演詹姆斯岡恩也認了是自己搞砸了。（翻攝自Schmoes Know）

〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威新片《星際異攻隊2》，上映後票房一飛衝天，截至15日為止，已經在全球票房賣破6.36億美金（約台幣193億元），目前在北美票房榜上，更排名2017年票房第2高的電影，僅次於另一部迪士尼電影《美女與野獸》，足見其強大影響力。然而，有影迷在觀影時，就發現該片中竟出現一處時間軸錯亂的大錯誤，這個不合理之處就正巧發生在「漫威教父」史丹李客串的那一幕，而導演詹姆斯岡恩上周在與粉絲進行臉書Q&A問答時，也坦承這部分確實是自己弄錯搞砸了，引發熱烈討論。

「漫威教父」史丹李（右）這次在《星際異攻隊2》中客串的一幕引發熱烈討論。（翻攝自Rama's Screen）

上周在詹姆斯岡恩與粉絲在臉書上進行互動問答的活動上，有人就向他指出史丹李這次出現在《星際異攻隊2》的時間軸根本是錯誤的，因為他在劇中穿上太空裝，告訴同樣在太空中的「觀察者」族們分享自己先前曾擔任「FedEx」快遞員的軼事，指的就是他在去年的《美國隊長3：英雄內戰》中客串演出為鋼鐵人送快遞的場面；但是從漫威這幾部片的時間軸看來，《星際異攻隊2》明明應該比《美隊3》所發生的時間還早，送快遞一事根本還沒發生過，因此史丹李怎麼可能有辦法分享他當快遞員的經驗呢？

史丹李在《星際異攻隊2》中與「觀察者」族們分享自己先前曾擔任「FedEx」快遞員的軼事，指的應該是從時間軸上看來根本還沒發生的《美國隊長3：英雄內戰》客串場面。（翻攝自LatinoReview）

對此，導演詹姆斯岡恩就回應：「是的，我知道我犯了一個錯誤，我會自己背起這個黑鍋，因為《星際異攻隊2》理論上確實是發生在2014年才對，也就是早於《復仇者聯盟3：無限之戰》；然而，史丹李卻在電影中說：『我先前曾是FedEx送貨員』，這卻表示他曾出現在（2016年發生的）《美隊3》中」，並坦言：「我真的搞砸了，並沒有仔細去思考這件事，但我想能說也許史丹李可能不只一次在漫威電影宇宙中扮成快遞員也不一定。」他以另類的思考方式來開脫自己所犯下的這個大錯，而有粉絲也認為，也許在史丹李的世界觀中，時間並不一定是線性的，所以這樣的小錯在電影拍得相當精采的前提下，勉強可以忽略不計了。

史丹李（中）這次在《星際異攻隊2》中證明了他在漫威電影宇宙中所扮演的角色都是他自己，甚至被認為可能是「觀察者」族（右）一員。（翻攝自Comicbook.com）