AV星媽奪愛 安達祐實初戀變繼父

安達祐實日前綁著辮子，換上水手服，逆齡演出學生妹。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕童星出生的35歲日本女星安達祐實，12歲主演《無家可歸的小孩》一夕爆紅，近日上節目爆料，小時候的初戀情人被媽媽搭上，後來還變成繼父，如此錯縱複雜的關係，讓不少人相當訝異。

安達祐實（右）爆料，小時候的初戀情人，後來被母親安達有里（左）搭上，對方還成為她的繼父。（翻攝自網路）

安達祐實近日上節目透露，從幼兒園開始，她便頻繁出入電視台，當時認識了一位從事幕後的大哥哥，當時她視對方為初戀對象，直到讀小學後，某次回家再次遇見這位「初戀情人」，沒想到媽媽安達有里竟向她介紹，「今天開始，這位就是你爸爸」，讓安達祐實瞬間承受莫大打擊，同時又對繼父存有好感，所以心裡其實滿開心的。

安達祐實事業走下坡後，力求轉型，曾推出全裸寫真。（翻攝自網路）

安達祐實從小就被貪錢的星媽安達有里視為搖錢樹，當事業走下坡之際，決定力求轉型，先後推出全裸寫真，還大尺度接拍露點電影，59歲的媽媽安達有里則不服老，靠全身整形回春，轉戰AV界，推出露毛寫真，還炫耀曾和23歲兒子安達大的同學約會，部落格裡貼滿與嫩男親密合照，讓安達祐實與媽媽的關係一度緊繃，事後母女破冰，還開心大啖鮑魚，氣氛十分和樂。

59歲安達有里不認老，過去靠全身整形回春，轉戰AV界，推出露毛寫真。（翻攝自網路）