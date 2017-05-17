徹底忽略一帶一路 宥勝快閃豬哥亮靈堂
2017/05/17 13:47
〔記者鍾智凱／台北報導〕宥勝發現豬哥亮過世消息攻佔媒體版面，導致許多人不滿蓋過「一帶一路」的新聞被忽視，發文說：「關心豬大哥而忽略一帶一路的人，有需要被罵嗎？我想請問，如果你家最敬重的長輩過世了，你會去管旁邊的財團又蓋了多少鐵路或造了幾艘船嗎？」
剛宥勝快閃現身豬哥亮靈堂，老婆小嫻挺著孕肚，跟女兒蕾蕾躲在遠方守候，宥勝曾與豬哥亮合作《大稻埕》，他感謝豬哥亮教會他專心致志在一件事上，別人怎麼看他都不在意。
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