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首頁 > 婉君推

含有粗俗字眼 PSY新歌遭禁播

2017/05/17 13:44

PSY在2012年以一曲大跳搞笑騎馬舞的《江南Style》衝出南韓，一舉紅遍全世界。（翻攝自每日電訊報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「鳥叔」PSY在2012年以一曲大跳搞笑騎馬舞的《江南Style》衝出南韓，一舉紅遍全世界，即使是不懂韓文、甚至從來不知道PSY這號人物究竟是什麼來頭的任何人，當初都肯定曾被這波「PSY熱潮」影響，能夠哼唱出一小段歌詞及旋律，孰料PSY新專輯卻驚傳遭禁播命運。

PSY最近推出第8張正規專輯《4X2=8》，是繼2015年12月推出第7張正規專輯《Chiljip Psy-da》後，時隔1年6個月回歸樂壇，《中央社》報導，PSY新專輯其中4首歌曲未能通過KBS電視台審議，且被判定為不能在節目中播出，當中包括兩首主打歌《I LUV IT》及《New Face》。

KBS方面指稱，《I LUV IT》及《New Face》的歌詞帶有通俗及粗口的字句，故被禁播。PSY這次的新歌不僅邀請了女團Apink成員孫娜恩，更邀請了男星李炳憲及日本神曲《PPAP》的主唱PIKO太郎參演MV，沒想到遭禁播。

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