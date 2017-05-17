與小布離婚後的第一個母親節 裘莉與「他」共度

安吉莉娜裘莉（右）與布萊德彼特離婚後的母親節，是單獨與養子派克斯（左）共度的。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自去年9月與「小布」布萊德彼特閃電離婚、甚至一度鬧翻相互告上法院後，安吉莉娜裘莉就把生活重心給放在6名子女身上，不時被拍到帶著孩子們上街採購、去滑雪度假的天倫照，甚至也曾被爆出為了顧及孩子們的隱私，特別搬到美國南加州的一處價值台幣2億多的豪宅裡生活，與肯伊威斯特夫妻、麥莉、珍妮佛羅培茲、德瑞克等重量級天王天后當鄰居。而上周日是裘莉在與小布離婚後所獨自度過的第一個母親節，這天她當然也沒閒著，被爆與13歲養子派克斯單獨「約會」去，母子倆一起共度了和樂融融的幸福時光。

離婚的安吉莉娜裘莉，把生活重心都放在6名子女身上。（翻攝自Daily Mirror）

根據《E!News》報導，41歲的裘莉在上周日（14日）母親節當天，被目擊與13歲的養子派克斯一同現身位在好萊塢的「TAO Asian Bistro」亞洲餐館一起用餐，2人與一名隨行保鑣約莫在晚間7:20抵達，並於8:40步出餐廳，目擊人士就透露：「2人手中提著一大袋的食物離開，而裘莉看起來狀態非常好，看起來既優雅又開心。」另外，也有消息人士證實當天去該餐廳用餐的確實是裘莉與派克斯母子倆沒錯，「他們看起來興致高昂，看起來為能一起共度母親節感到相當開心」，透露2人用餐時笑聲連連，共度了相當美好的時光；不過，派克斯的其他5名兄弟姊妹們當天則是完全沒有現身，目前仍不清楚裘莉的另外5名子女在母親節那天究竟是上哪去了。

母子倆在母親節當天獨自到位在好萊塢的「TAO Asian Bistro」亞洲餐館一起用餐。（翻攝自Lainey Gossip）