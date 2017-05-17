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三星S8小心！周董代言的Sony XZ Premium開價2.49萬元

2017/05/17 13:02

Sony XZ Premium由周杰倫代言。（記者吳佩樺攝）

〔記者吳佩樺／台北報導〕非蘋陣營激戰，繼三星S8、LG G6、HTC U11後，Sony XZ Premium也來了，台灣名列全球首發國家之一，今日宣布單機售價24,900元，19日中午開放預購，其中黑、銀下週首先到貨，粉色稍晚上市；電信業者則將於6月初開賣。上半年Android機王大戰，堪稱全員到齊。

Sony XZ Premium將於19日開放預購，單機售價24,900元。（記者吳佩樺攝）

Sony XZ Premium由周杰倫代言，預購禮價值高達5,160元，包含USB 3.1 Type-C傳輸線、DK60 Type-C充電座 、MDR-NC750高解析數位降噪耳機，數量有限送完為止。

Sony XZ Premium預購禮價值高達5,160元。（記者吳佩樺攝）

此外，Sony針對消費者規劃了多場體驗活動，例如5月19日起至30日於台北新光三越信義A9旁廣場推出4K AR 互動體驗活動。民眾參與活動有機會獲得Sony XZ Premium手機。

Sony XZ Premium早在今年2月便在全球行動通訊大會亮相，主打全球首款4K HDR螢幕和960fps慢動作錄影，且和HTC U11同樣採用高通S835處理器，硬體規格堪稱達到頂端，擁有「怪獸級」手機美名，開出24,900元的價格，僅比早先上市的XZs貴上3千元，恐怕會給其他勁敵不小的壓力。

Sony XZ Premium（右）採用4K HDR螢幕，跟舊代Z5 Premium（左）相比，可以發現顏色層次更明顯且飽和。（記者吳佩樺攝）

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