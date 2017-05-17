男偶像家暴懷孕妻6次 遭指控「打到流產」

劉洲成（右）遭妻子林苗（左）指控家暴。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男團「至上勵合」成員劉洲成，今遭老婆林苗指控，曾在懷孕及月子期間家暴6次導致流產，甚至不斷要女方向家裡要錢，引發網友關注。

劉洲成2015年9月在微博公開與妻子林苗的婚訊，林苗今在微博發文表示：「劉先生先後6次，在我孕期及月子內，對我實施嚴重的家暴行為。」家暴當下她因懷著身孕，因腹痛想拿起電話報警，卻遭男方將電話搶去摔在地上，隔日就醫便已流產，2016年2月1日夫妻倆簽字離婚，男方不停挽回，2人又在同年4月8日復婚，沒想到男方又再次對剛懷孕的妻子家暴，讓林苗傷心表示：「我對劉先生的愛和原諒，讓他一次次的變本加厲。」

林苗指控劉洲成根本不關心孩子。（翻攝自微博）

此外，劉洲成還多次要女方向娘家要錢，為的只是滿足自身想過有錢人生活的慾望，林苗也控訴劉洲成在微博曬帶孩子的照片都不是事實，她為了想給孩子完整的家，才答應對外維持男方的形象，不料2017年3月13日，丈夫口頭提出離婚，並說：「如果給我500萬，就可以不離。」，才讓她徹底清醒，劉洲成甚至連女兒動手術都不聞不問，如今公諸於世，讓許多網友看到後，紛紛湧入他的微博留言痛批。

林苗貼出劉洲成2015年承認家暴的訊息及就醫記錄。（翻攝自微博）

劉洲成與妻子林苗對話紀錄。（翻攝自微博）

劉洲成與妻子林苗對話紀錄。（翻攝自微博）

林苗微博全文。（翻攝自微博）