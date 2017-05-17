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8點檔男星被巴不停 資深演員發怒護航：別再打了

2017/05/17 11:44

林則希被瘋狂賞巴掌。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕在民視《春花望露》飾演大反派陳家輝的林則希，衰運連連走下坡ing，近期在劇中受到報應，就像「過街老鼠，人人喊打」，瘋狂被賞巴掌的情形下，同劇演員倪齊民也替他叫屈，直呼：「可以不要再打他了嗎？」

林則希在上一檔《嫁妝》慘遭葉全真毒打，這檔《春花望露》更是難逃葉全真魔手，兩人恩怨依舊，葉全真為替劇中親妹文汶報仇，跳出來修理林則希，林則希臉上布滿巴掌痕，林則希透露曾經有一場戲因為要拍遠中近的鏡頭，一個鏡頭被打4個巴掌，再加上NG的部分，一場起碼被打了20下巴掌，「被打了幾個巴掌我已經數不清了」，悲慘劇情讓同劇演員倪齊民超入戲，在片場情緒過滿，大怒說：「為什麼下手這麼重！可以不要再打了嗎？」

林則希（右二）劇中受到報應，就像「過街老鼠，人人喊打」。（民視提供）

林則希覺得自己演出陳家輝壞人的角色，我感覺家輝就像打不死的蟑螂，撞車撞不死，被打也打不怕，警察要關也無法關！生命力強到連我自己都覺得神奇，每次我在看播出的時候都會被自己的演出氣到！覺得家輝很煩、很討厭，但是這就是演員該做的事，努力演出每場戲，這才是最重要的。

林則希臉上佈滿傷痕。（民視提供）葉全真（右）跳出修理林則希（左）。（民視提供）

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