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（贈票）搶走超人蝙蝠俠風采！《神力女超人》94狂

2017/05/17 12:01

《自由娛樂頻道》將送出台北、桃園、高雄場次的《神力女超人》電影特映券給大家。（翻攝自神力女超人臉書）

〔記者陳昱均／台北報導〕在去年上映的DC電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》當中，表現幾乎搶過2大男主角風頭的女性超級英雄角色「神力女超人」，將在今年底《正義聯盟》上映前，搶先推出獨立電影，來告訴觀眾這名來自與世隔絕亞馬遜天堂島的公主黛安娜，為何要進入人類的世界來維護正義。這是DC今年推出的年度大作之一，找來，蓋兒加朵、克里斯潘恩主演，不只卡司陣容堅強，光看預告就讓影迷熱血沸騰，對《神力女超人》一片抱持高度期待。

電影中將揭露神力女超人的起源。（翻攝自MovieWeb）

這次《自由娛樂頻道》將送出台北、桃園、高雄場次的神力女超人電影特映券給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了。

神力女超人》電影預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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