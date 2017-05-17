（贈票）搶走超人蝙蝠俠風采！《神力女超人》94狂
2017/05/17 12:01
《自由娛樂頻道》將送出台北、桃園、高雄場次的《神力女超人》電影特映券給大家。（翻攝自神力女超人臉書）
〔記者陳昱均／台北報導〕在去年上映的DC電影《蝙蝠俠對超人：正義曙光》當中，表現幾乎搶過2大男主角風頭的女性超級英雄角色「神力女超人」，將在今年底《正義聯盟》上映前，搶先推出獨立電影，來告訴觀眾這名來自與世隔絕亞馬遜天堂島的公主黛安娜，為何要進入人類的世界來維護正義。這是DC今年推出的年度大作之一，找來，蓋兒加朵、克里斯潘恩主演，不只卡司陣容堅強，光看預告就讓影迷熱血沸騰，對《神力女超人》一片抱持高度期待。
這次《自由娛樂頻道》將送出台北、桃園、高雄場次的《神力女超人》電影特映券給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了。
《神力女超人》電影預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉
相關新聞
- 《神力女超人》台灣搶先映 蓋兒號召做愛心
- 蓋兒加朵自嘲「胸部太小」 不夠格當神力女超人
- 暑假遊歐減1萬 買大省小限時購
- （影音）《神力女超人》最新預告公開！揭密神秘力量起源
- 《神力》尬雷神 解密完美《女超人》
- 六月婚嫁 浪漫獻禮
- 神力女超人又有了！蓋兒加朵秀孕肚宣告2度當媽
- （影音）《神力女超人》最新預告公開！徒手擋子彈超威
- 神力女超人成聯合國榮譽大使 2代演員將碰頭
- 神力女超人是雙性戀？蓋兒加朵這樣回應...
- DC作者認了！神力女超人其實是雙性戀
- （影音）女神降臨！《神力女超人》公開最新3分鐘預告
- 好消息！《神力女超人》上映日提前3周
- 被嫌胸部太小不適合 神力女超人這麼說
- 微劇透／《神力女超人》獨立電影演的是...
推薦新聞