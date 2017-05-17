限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

13號特工曝光求婚細節 甜讚未婚夫「做得很好」

2017/05/17 12:49

日前才秀出訂婚鑽戒宣告與男星喬許鮑曼（後）訂婚的艾蜜莉芬凱普（前），日前在活動上分享了求婚當時的細節。（翻攝自Just Jared）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在漫威電影裡飾演「13號特工」雪倫卡特的30歲加拿大女星艾蜜莉芬凱普（Emily VanCamp），12日才在Instagram上大方秀出閃亮鑽戒，親自證實與因合作ABC影集《復仇》擦出愛火、進而交往6年的男友喬許鮑曼（Josh Bowman）訂婚，甜蜜模樣羨煞眾人。而剛宣布訂婚的艾蜜莉芬凱普，日前為了宣傳參演的新福斯電視劇《住院醫師》（The Resident），在日前的「Fox Upfronts」活動紅毯上就被記者追問求婚細節，她也滿臉嬌羞地露出待嫁新娘幸福神情，大方與眾人分享當時求婚狀況，以及之後對婚禮的規劃。

艾蜜莉芬凱普在Instagram上幸福PO出閃亮鑽戒照。（翻攝自艾蜜莉芬凱普Instagram）艾蜜莉芬凱普在「Fox Upfronts」活動紅毯上再次幸福秀出閃亮鑽戒。（翻攝自Entertainment Tonight）

艾蜜莉芬凱普在Fox Upfronts」活動紅毯上接受了《Entertainment Tonight》的訪問，她先是甜蜜表示：「他（未婚夫喬許鮑曼）做得很好」，並補充求婚當時發生在一座森林裡，因為2人平時就有會一起去登山的習慣，所以對她來說就是處在很放鬆、很日常的狀態當中，並大讚當時的情況「很美好」；不過，婚訊曝光後，她也吐露自己度過了「瘋狂的一周」，透露：「我不覺得我有好好睡到3個晚上」，但也接著補充說現在這樣的狀況很棒、讓人感受滿滿正能量。至於對之後婚禮的規劃，艾蜜莉芬凱普則說道：「我從來都不是那種知道自己婚禮上要些什麼的女孩，只是單純在享受當下這一刻罷了」，聽起來小倆口似乎還沒認真著手準備婚禮細節，不過從她臉上的表情看來，可以知道他們真的很幸福美滿，婚禮什麼的晚點再辦應該也就沒什麼關係了。

剛被「套牢」的艾蜜莉芬凱普臉上滿是幸福甜蜜之情。（法新社）

相關新聞

推薦新聞
13號特工曝光求婚細節 甜讚未婚夫「做得很好」 13號特工曝光求婚細節 甜讚未婚夫「做得很好」
2017/05/17 12:49
（影音）忘記凱蒂佩芮結過婚 艾倫狄珍妮斯這下糗大惹 （影音）忘記凱蒂佩芮結過婚 艾倫狄珍妮斯這下糗大惹
2017/05/17 11:02
美國隊長自曝下體照？慘遭網友恥笑「尺寸很迷你」 美國隊長自曝下體照？慘遭網友恥笑「尺寸很迷你」
2017/05/17 09:07
狂歡辣妹惹毛凱特妃 威廉皇室婚告急諮商ing 狂歡辣妹惹毛凱特妃 威廉皇室婚告急諮商ing
2017/05/17 08:25
25歲真子公主將嫁「他」 日本皇室也認可 25歲真子公主將嫁「他」 日本皇室也認可
2017/05/17 07:08
41歲日本女星苦黏珠寶小開 密謀披紗三嫁 41歲日本女星苦黏珠寶小開 密謀披紗三嫁
2017/05/17 06:56
純情潘金蓮還不夠 50歲女星使壞最滿足 純情潘金蓮還不夠 50歲女星使壞最滿足
2017/05/16 19:17
苗僑偉張兆輝交情30年 老友首度合作拍戲 苗僑偉張兆輝交情30年 老友首度合作拍戲
2017/05/16 18:28
孔劉CNN專訪 標準英文腔迷倒眾生 孔劉CNN專訪 標準英文腔迷倒眾生
2017/05/16 17:14
小布首談婚變 堅稱「絕不會自殺」 小布首談婚變 堅稱「絕不會自殺」
2017/05/16 13:11
艾瑪華森憂隱私外洩 自爆連「這個」都不用 艾瑪華森憂隱私外洩 自爆連「這個」都不用
2017/05/16 11:59
《神鬼奇航5》驚傳被盜 迪士尼拒付鉅額贖金 《神鬼奇航5》驚傳被盜 迪士尼拒付鉅額贖金
2017/05/16 10:33
日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸 日劇也祭假人頭 超逼真害《甘味》又被酸
2017/05/16 10:01
驚現女版蛇精男？ 46歲日星大變臉 驚現女版蛇精男？ 46歲日星大變臉
2017/05/16 08:03
架走強尼戴普就是他！好萊塢終極保鑣身分曝光 架走強尼戴普就是他！好萊塢終極保鑣身分曝光
2017/05/16 07:21
子瑜怪力打飛外星人 新歌MV「愛心舞」讓人戀愛了 子瑜怪力打飛外星人 新歌MV「愛心舞」讓人戀愛了
2017/05/16 07:11
三千金同框太逆天 完美繼承邱淑貞美貌 三千金同框太逆天 完美繼承邱淑貞美貌
2017/05/15 22:23
竇靖童酷過母親節 「三代」同堂甜炸 竇靖童酷過母親節 「三代」同堂甜炸
2017/05/15 20:19
AV女王三上悠亞 海島寫真擠爆F奶 AV女王三上悠亞 海島寫真擠爆F奶
2017/05/15 19:17
奶茶妹難得曬1歲愛女 一家三口溫馨同框 奶茶妹難得曬1歲愛女 一家三口溫馨同框
2017/05/15 17:54
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.