13號特工曝光求婚細節 甜讚未婚夫「做得很好」

日前才秀出訂婚鑽戒宣告與男星喬許鮑曼（後）訂婚的艾蜜莉芬凱普（前），日前在活動上分享了求婚當時的細節。（翻攝自Just Jared）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在漫威電影裡飾演「13號特工」雪倫卡特的30歲加拿大女星艾蜜莉芬凱普（Emily VanCamp），12日才在Instagram上大方秀出閃亮鑽戒，親自證實與因合作ABC影集《復仇》擦出愛火、進而交往6年的男友喬許鮑曼（Josh Bowman）訂婚，甜蜜模樣羨煞眾人。而剛宣布訂婚的艾蜜莉芬凱普，日前為了宣傳參演的新福斯電視劇《住院醫師》（The Resident），在日前的「Fox Upfronts」活動紅毯上就被記者追問求婚細節，她也滿臉嬌羞地露出待嫁新娘幸福神情，大方與眾人分享當時求婚狀況，以及之後對婚禮的規劃。

艾蜜莉芬凱普在Instagram上幸福PO出閃亮鑽戒照。（翻攝自艾蜜莉芬凱普Instagram） 艾蜜莉芬凱普在「Fox Upfronts」活動紅毯上再次幸福秀出閃亮鑽戒。（翻攝自Entertainment Tonight）

艾蜜莉芬凱普在「Fox Upfronts」活動紅毯上接受了《Entertainment Tonight》的訪問，她先是甜蜜表示：「他（未婚夫喬許鮑曼）做得很好」，並補充求婚當時發生在一座森林裡，因為2人平時就有會一起去登山的習慣，所以對她來說就是處在很放鬆、很日常的狀態當中，並大讚當時的情況「很美好」；不過，婚訊曝光後，她也吐露自己度過了「瘋狂的一周」，透露：「我不覺得我有好好睡到3個晚上」，但也接著補充說現在這樣的狀況很棒、讓人感受滿滿正能量。至於對之後婚禮的規劃，艾蜜莉芬凱普則說道：「我從來都不是那種知道自己婚禮上要些什麼的女孩，只是單純在享受當下這一刻罷了」，聽起來小倆口似乎還沒認真著手準備婚禮細節，不過從她臉上的表情看來，可以知道他們真的很幸福美滿，婚禮什麼的晚點再辦應該也就沒什麼關係了。

剛被「套牢」的艾蜜莉芬凱普臉上滿是幸福甜蜜之情。（法新社）