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首頁 > 婉君推

張帝躬送豬哥亮 慟哭「千生易得一丑難求」

2017/05/17 11:12

張帝到豬哥亮靈堂致意後淚崩。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕豬哥亮靈堂開放弔唁，曾在秀場提攜他的張帝，今年74歲，今與老婆Candy一起前來致哀，張帝失控淚崩不斷拭淚，他說：「只有一句話，就是不捨，但不要說我提攜他，他有這個能力，很難再找到替代的人，千生易得、一丑難求。」

小兒子謝佑穎前晚從澳洲奔喪返台，早上約9點左右禮儀公司替豬哥亮換上早餐後，約10點10分謝佑穎現身捻香，跟昨一樣穿同件愛迪達黑色外套。

豬哥亮小兒子謝佑穎上香。（記者陳奕全攝）

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