(影音)忘記凱蒂佩芮結過婚 艾倫狄珍妮斯這下糗大惹

凱蒂佩芮最近作客《艾倫秀》時,意外被迫提起自己多年前已經離婚的前夫,讓場面一度有些尷尬。(翻攝自Yahoo Lifestyle)

〔記者陳昱均/綜合報導〕32歲美國天后凱蒂佩芮,最近在新歌《Bon Appétit》MV中,化身食材任人煮,引爆熱烈討論,新專輯《Witness》則將於下月9日正式發行,而她也提早就開始為新專輯開始忙跑宣傳活動,在美國當地16日作客《艾倫秀》,沒想到在玩遊戲要讓她選出最想約會的名人與男星來幫他牽紅線時,主持人艾倫狄珍妮斯竟完全忘記凱蒂佩芮之前結過婚,讓場面瞬間陷入尷尬之中。

最近推出新歌的凱蒂佩芮作客《艾倫秀》。(翻攝自Billboard)

艾倫狄珍妮斯的節目中一直以來就有個「你寧願選誰」(Who Would You Rather?)的小遊戲,讓嘉賓們透過一連串2選1的方式,來選出自己心目中最理想的那個人,而她為了迎接凱蒂佩芮的到來,甚至將遊戲名稱改成以她名字命名的「你願意佩芮我嗎」(Will You Perry Me?),想要幫與奧蘭多布隆分手後就一直維持單身狀態的凱蒂佩芮「牽紅線」,順便替她捐出1萬美金(約台幣30.3萬元)給非營利組織「Boys and Girls Club」;只是這個看似貼心的舉動,卻勾出了凱蒂佩芮最不願再次想起的慘痛回憶,讓她當場作出誇張的哭哭臉,直呼:「所以我需要...再一次結婚嗎?」

艾倫狄珍妮絲(右)原本貼心將配對遊戲的環節改成以加入凱蒂佩芮名字的「你願意佩芮我嗎」,沒想到之後竟引發一陣尷尬。(翻攝自Yahoo Lifestyle)

看到凱蒂佩芮這個誇張反應的艾倫狄珍妮絲瞬間也傻了眼,一臉不可置信地回她:「妳又沒結過婚!」這時氣氛就開始變得越來越尷尬了,凱蒂佩芮只好「提醒」艾倫狄珍妮絲:「我有過啊,在我25歲的時候」,還故作瀟灑地表示:「親愛的,那已經是很久以前的事了」,但是艾倫狄珍妮絲仍摸不著頭緒,不只完全想不起來,還不斷問她結婚對象到底是誰,凱蒂佩芮這才面有難色地說:「他的名字是羅素布蘭德(Russell Brand,2人婚姻僅維持14個月就告吹)」,艾倫狄珍妮絲這才恍然大悟,回想起過去那段久遠且差點遺失的記憶。提起前夫略顯尷尬的凱蒂佩芮之後也再次「提醒」艾倫狄珍妮絲,說當時她就是在這個節目上收到艾倫狄珍妮絲送的結婚禮物的,艾倫狄珍妮絲直接霸氣表示:「沒關係,這些都會被剪掉」,不過最後仍被如實播出,引發爆笑。

凱蒂佩芮(左)曾在2010年時嫁給男星羅素布蘭德(右),不過2人婚姻僅維持短短14個月就告吹。(翻攝自Hollywood Take)

相關影片:〈影片取自ellentube,如遭移除敬請見諒〉