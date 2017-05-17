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（影音）忘記凱蒂佩芮結過婚 艾倫狄珍妮斯這下糗大惹

2017/05/17 11:02

凱蒂佩芮最近作客《艾倫秀》時，意外被迫提起自己多年前已經離婚的前夫，讓場面一度有些尷尬。（翻攝自Yahoo Lifestyle）

〔記者陳昱均／綜合報導〕32歲美國天后凱蒂佩芮，最近在新歌《Bon Appétit》MV中，化身食材任人煮，引爆熱烈討論，新專輯《Witness》則將於下月9日正式發行，而她也提早就開始為新專輯開始忙跑宣傳活動，在美國當地16日作客《艾倫秀》，沒想到在玩遊戲要讓她選出最想約會的名人與男星來幫他牽紅線時，主持人艾倫狄珍妮斯竟完全忘記凱蒂佩芮之前結過婚，讓場面瞬間陷入尷尬之中。

最近推出新歌的凱蒂佩芮作客《艾倫秀》。（翻攝自Billboard）

艾倫狄珍妮斯的節目中一直以來就有個「你寧願選誰」（Who Would You Rather?）的小遊戲，讓嘉賓們透過一連串2選1的方式，來選出自己心目中最理想的那個人，而她為了迎接凱蒂佩芮的到來，甚至將遊戲名稱改成以她名字命名的「你願意佩芮我嗎」（Will You Perry Me?），想要幫與奧蘭多布隆分手後就一直維持單身狀態的凱蒂佩芮「牽紅線」，順便替她捐出1萬美金（約台幣30.3萬元）給非營利組織「Boys and Girls Club」；只是這個看似貼心的舉動，卻勾出了凱蒂佩芮最不願再次想起的慘痛回憶，讓她當場作出誇張的哭哭臉，直呼：「所以我需要...再一次結婚嗎？」

艾倫狄珍妮絲（右）原本貼心將配對遊戲的環節改成以加入凱蒂佩芮名字的「你願意佩芮我嗎」，沒想到之後竟引發一陣尷尬。（翻攝自Yahoo Lifestyle）

 

看到凱蒂佩芮這個誇張反應的艾倫狄珍妮絲瞬間也傻了眼，一臉不可置信地回她：「妳又沒結過婚！」這時氣氛就開始變得越來越尷尬了，凱蒂佩芮只好「提醒」艾倫狄珍妮絲：「我有過啊，在我25歲的時候」，還故作瀟灑地表示：「親愛的，那已經是很久以前的事了」，但是艾倫狄珍妮絲仍摸不著頭緒，不只完全想不起來，還不斷問她結婚對象到底是誰，凱蒂佩芮這才面有難色地說：「他的名字是羅素布蘭德（Russell Brand，2人婚姻僅維持14個月就告吹」，艾倫狄珍妮絲這才恍然大悟，回想起過去那段久遠且差點遺失的記憶。提起前夫略顯尷尬的凱蒂佩芮之後也再次「提醒」艾倫狄珍妮絲，說當時她就是在這個節目上收到艾倫狄珍妮絲送的結婚禮物的，艾倫狄珍妮絲直接霸氣表示：「沒關係，這些都會被剪掉」，不過最後仍被如實播出，引發爆笑。

凱蒂佩芮（左）曾在2010年時嫁給男星羅素布蘭德（右），不過2人婚姻僅維持短短14個月就告吹。（翻攝自Hollywood Take）

相關影片：〈影片取自ellentube，如遭移除敬請見諒〉

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