女星餵奶餵到痛 強力催生「世界乳頭日」

吳若希（右）與富二代男友Alex（左）自交往以來，從不吝嗇曬愛。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲香港歌手吳若希外型甜美，以洗腦歌《越難越愛》爆紅，上月底歷經22小時陣痛，為富二代男友未婚產女，升格當新手媽媽，近期因餵奶餵到痛，發覺母愛的偉大，發文要求增加世界乳頭日，引發關注。

吳若希產後爆肥13公斤。（翻攝自臉書）

吳若希近日發現餵母乳的媽媽們，都有一種神奇技能，「只要聽到bb的哭聲，奶水就會自動流出來」，她笑說自己已進化，「不單只有奶水，而且還會自動感覺到餵奶的痛...有一種痛叫聽到都痛」，自產女後，吳若希體會到當媽的辛苦，發文大讚「媽媽很偉大」，甚至還說：「強烈要求增加世界乳頭日」，網友也留言安慰「不過這是第一步，還有更多要學習呀！加油呀！」、「當媽後才真正明白媽媽的偉大！」

吳若希曬出男友強吻女兒小腳的照片，並以「獸父」形容，遭網友認為用詞太難聽。（翻攝自臉書）



男友何兆鴻升格當爸後，時常大聊爸爸經，近日在Instagram貼出女兒小腳照，自曝得了戀腳癖，整天都想抓著女兒的腳親，吳若希看不下去，貼出親腳照出賣男友，開玩笑喊「獸父強吻幼女腳趾，母及時發現阻惡行」，網友笑稱「這是父愛之吻」，但也有人認為，用「獸父」形容孩子的爸，用詞太難聽。

吳若希（右）懷孕時，曾與男友何兆鴻拍孕婦寫真。（翻攝自Instagram）