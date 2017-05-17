被好萊塢打趴？中國電影票房和股價同步慘跌

〔即時新聞／綜合報導〕中國積極拉抬影視產業，電影票房明顯拉抬，但根據曝光的票房結構顯示，中國國產影片幾乎被美國好萊塢打趴，且華誼兄弟等電影公司股價更是慘跌。

《工商時報》報導，中國電影票房在近10來平均增幅都達30%的高速成長，這只是表象，從結構來看，還是好來塢電影主控市場票房，如4月中旬在中國上映的「玩命關頭8」，票房超過24億元人民幣（約106億台幣）；但是，今年春節後1個月內，中國國產新片的平均票房僅1,200萬元人民幣（約5300萬台幣）左右，而進口洋片的平均票房也有4.5億元人民幣（約20億台幣），差距很大。

而中國電影股股價一樣很慘，在4月下旬發布的財務報告，光線傳媒2016年營收12.34億元人民幣（約54.3億台幣），比於2015年下降了5.84％；華誼兄弟今年第1季營收為5.44億元人民幣（約24億台幣），年比下降近3成，淨利潤虧損6800多萬元，年減126％。

營收跌，股價也跌，據報導，「從今年初至4月底，華誼兄弟股票跌逾19％，光線傳媒跌逾13％。此外，上海電影、歡瑞世紀跌幅超過23％，長城影視跌逾20％，北京文化跌16.8％」。