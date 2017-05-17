李麗華弔唁豬哥亮 「倪敏然在天一定會遇見」
2017/05/17 09:41
〔記者鍾智凱／台北報導〕豬哥亮辭世，昔日秀場四大天王人事已非，當年陣容為「南豬（豬哥亮）、 北張（張菲）、中邢峰；高凌風草上飛， 倪敏然總管」，倪敏然遺孀李麗華今赴豬哥亮靈堂弔唁，她懷念以前倪敏然在世時，在秀場與豬哥亮發生的點滴與歡笑，今她也在靈堂碰到幾10年沒見的豬哥亮大兒子謝順福，她說：「相信倪敏然在天上也會遇到豬哥亮。」
豬哥亮追思靈堂今持續趕工，早上8點左右主要的追思堂繼昨完成佈置後，今又加上了紫色布簾點綴，左邊的粉絲追思區也已有明顯進度，地毯、布簾都已用妥，但仍未正式開放。
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