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泰勒絲又有新歡？被爆與《比利林恩》小鮮肉秘戀中

2017/05/17 09:32

小天后泰勒絲（左）在與湯姆希德斯頓分手後，現在又被爆戀上另一名英國男星喬歐文（右），2人似乎已經秘密交往數月。（翻攝自E! Online）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去閱「男」無數的美國小天后泰勒絲，自去年與演出「邪神洛基」一角廣受觀眾喜愛的英國男星湯姆希德斯頓擦出愛火，但戀情僅維持短短3個月就宣告破局後，就專心投入工作之中，至今並未再傳出任何新緋聞。然而，沉寂8個月後，泰勒絲現在又被爆出一段新戀情，對象就是去年以李安執導的《比利林恩的中場戰事》做為自己出道處女作的另一名英國男星喬歐文（Joe Alwyn），看來吃「英國菜」整個吃上癮了。

泰勒絲（左）去年與湯姆希德斯頓（右）的戀情雖然僅維持了3個月，但是轟轟烈烈的過程備受各界關注。（翻攝自太陽報）

根據《太陽報》報導，27歲的泰勒絲被爆已經與26歲的喬歐文秘密交往了數個月，最近更曾被目擊現身男方家鄉倫敦，大手筆在北倫敦地區租了一間房好與喬歐文甜蜜約會，為此不僅出動了自己的私人飛機，私下出門時也會戴著假髮變裝來隱藏自己的真面目，身邊的保全更以「軍事規模」來保護她的隱私，為的就是不想讓這段新戀情曝光，相關人士就透露：「泰勒跟喬是來真的，這是一段很正經嚴肅的關係。」

喬歐文去年主演李安執導的《比利林恩的中場戰事》正式出道，該片成了他的電影處女作。（翻攝自Movies with Mae）

由於泰勒絲上一段與湯姆希德斯頓的戀情，就是因為早早就被攤開在陽光下公開檢視，給了雙方不少壓力，最後因此而破局分手，所以有了上一次的教訓，泰勒絲這次對新戀情簡直呵護至極，就是不希望重蹈覆轍，讓其有見光死的可能。

相關人士透露泰勒絲這次與喬歐文是認真的，因此對戀情保密到家。（資料照，記者潘少棠攝）

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