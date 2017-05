不輸正妹女兒 邱淑貞49歲生日照飄嫩味

上山詩鈉(左)PO出和邱淑貞(右)合照,女神不僅凍齡還逆齡!(翻攝上山詩鈉IG)

〔記者許世穎/綜合報導〕昔日性感女神雖已為人母,但樣貌凍齡,每次帶著女兒現身都被指像「姊妹」,昨是她49歲生日,名媛好友上山詩鈉幫她慶祝,更將合照上傳IG,讓網友看了驚覺,女神根本就是「少女look」無誤!

上山詩鈉除了放上與邱淑貞合照,並留言:「Happy bday to my dearest Chingmy(生日快樂,我最愛的Chingmy) ! Wish u good health and stay young beautiful & happy always!(祝你有好的健康、常保青春美麗以及永遠快樂!)Love u! (愛你!)」照片中的邱淑貞笑容甜美,怎麼看都不像49歲,完全是不老童顏!

上山詩鈉還PO出女兒Hilary(左起)、邱淑貞女兒沈日及沈月合照。(翻攝上山詩鈉IG) 女神邱淑貞昔日模樣。(翻攝網路)