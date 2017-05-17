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豬哥亮曾退200萬片酬 扭轉「唯利是圖」印象

2017/05/17 09:40

豬哥亮復出後徹底改過自新，不再斤斤計較。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕豬哥亮前天凌晨5點8分辭世，2009年他「出國深造」以前，在合作的藝人和導演眼中，他是唯利是圖的人，復出後他徹底改過，還曾主動退回200萬片酬，連影視大亨楊登魁都難以置信。

《鏡周刊》報導，豬哥亮欠下賭債之前，瘋狂簽賭大家樂，腦海中只有數字，對合作的人向來都是多要錢、借錢，但2009年復出以後，已故影視大亨楊登魁出面幫他擋下所有債務，後來主演楊登魁投資的電影《大尾鱸鰻》，楊登魁仍照行情給豬哥亮片酬，沒想到他竟退回200萬元，請導演朱延平轉告：「他是我的恩人，我拿恩人片酬一定要比別人少。」讓楊登魁當場愣了半天，直呼：「豬仔（台語）真的變了。」豬哥亮復出後也開始用心了解劇本、體諒身邊的工作人員，徹底改過，和年輕時候的他判若2人，如今傳奇落幕，令眾人惋惜。

 

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