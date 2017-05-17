搞烏龍曾發誓「不再主持」 吉米金莫又接2018奧斯卡
2017/05/17 11:00
〔娛樂頻道／綜合報導〕第89屆奧斯卡最佳影片因為工作人員拿錯卡片，導致頒獎人誤將最佳影片頒給《樂來越愛你》出了大烏龍，當時主持人吉米金莫曾發誓不再主持奧斯卡，沒想到16日美國ABC頻道宣布下屆奧斯卡主持人，仍是由吉米金莫擔任。
吉米金莫曾在89屆奧斯卡的烏龍事件後，透露自己永不再主持奧斯卡，如今又接下第90屆奧斯卡主持棒，並再次跟製作人麥可德盧卡、珍妮佛陶德合作，他受訪表示：「主持奧斯卡是我人生事業的輝煌成績。」ABC娛樂總裁查寧鄧貴也透露：「過了一年我們仍無法想像別人來主持奧斯卡，吉米在台上巧妙的指揮了一整夜，讓所有事都可能發生－也真的發生了。」吉米金莫還不忘幽默向官眾喊話：「如果你認為我們已經把今年的奧斯卡搞砸了，那麼你得好好期待我們為明年第90屆奧斯卡做的所有準備了！」第90屆奧斯卡金像獎，將於美國時間2018年3月4日在好萊塢杜比劇院舉行。
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