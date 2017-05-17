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美國隊長自曝下體照？慘遭網友恥笑「尺寸很迷你」

2017/05/17 09:07

「美國隊長」克里斯伊凡昨天自曝「下體照」，沒想到卻遭網友恥笑。（合成圖，翻攝自Pinterest）

〔記者陳昱均／綜合報導〕演活漫威電影中「美國隊長」一角的好萊塢男星克里斯伊凡，擁有帥氣面孔以及一身迷倒大批女粉絲的結實肌肉，不用穿上美國隊長的緊身制服就英姿煥發的模樣，甚至被不少粉絲大讚是「行走的賀爾蒙」，魅力十足。而擁有健美體魄的克里斯伊凡，過去在電影或者雜誌照拍攝中，也都不吝嗇秀出自己的好身材，讓觀眾的眼睛大吃冰淇淋，而昨天（16日）他首度大膽公開了自己的「下體照」，沒想到卻被網友恥笑：「你的雞雞怎麼這麼小！」

克里斯伊凡過去在電影作品中，就曾多次展現結實健美的性感好身材。（翻攝自Pinterest）

曾演出NBC電視喜劇《公園與遊憩》、《白日夢冒險王》的男星亞當史考特（Adam Scott‏），15日在推特上開心發文：「很興奮能再次回到紐約市！」並附上一張自己與一座只露出下體的男性雕像的合照，沒想到克里斯伊凡在昨天就回覆了他這則推文：「老天啊，我還真不知道當我們肩並肩站在一起時，我看起來有這麼高」，搞笑暗示亞當史考特身旁「露鳥不露臉」的雕像就是自己，讓網友們笑翻、瘋狂點讚，並紛紛開玩笑表示：「所以你的尺寸這麼迷你嗎」、「看吧他果然也是有缺陷的，不然上天真的把他造得太完美了」，被他這樣幽默的自嘲給逗樂了。

克里斯伊凡搞笑回覆亞當史考特與露鳥銅像下體合照的推文，暗示露鳥的那個其實是自己，笑翻一大票網友。（合成圖，翻攝自推特）

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