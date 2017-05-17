美國隊長自曝下體照？慘遭網友恥笑「尺寸很迷你」
2017/05/17 09:07
「美國隊長」克里斯伊凡昨天自曝「下體照」，沒想到卻遭網友恥笑。（合成圖，翻攝自Pinterest）
〔記者陳昱均／綜合報導〕演活漫威電影中「美國隊長」一角的好萊塢男星克里斯伊凡，擁有帥氣面孔以及一身迷倒大批女粉絲的結實肌肉，不用穿上美國隊長的緊身制服就英姿煥發的模樣，甚至被不少粉絲大讚是「行走的賀爾蒙」，魅力十足。而擁有健美體魄的克里斯伊凡，過去在電影或者雜誌照拍攝中，也都不吝嗇秀出自己的好身材，讓觀眾的眼睛大吃冰淇淋，而昨天（16日）他首度大膽公開了自己的「下體照」，沒想到卻被網友恥笑：「你的雞雞怎麼這麼小！」
克里斯伊凡過去在電影作品中，就曾多次展現結實健美的性感好身材。（翻攝自Pinterest）
曾演出NBC電視喜劇《公園與遊憩》、《白日夢冒險王》的男星亞當史考特（Adam Scott），15日在推特上開心發文：「很興奮能再次回到紐約市！」並附上一張自己與一座只露出下體的男性雕像的合照，沒想到克里斯伊凡在昨天就回覆了他這則推文：「老天啊，我還真不知道當我們肩並肩站在一起時，我看起來有這麼高」，搞笑暗示亞當史考特身旁「露鳥不露臉」的雕像就是自己，讓網友們笑翻、瘋狂點讚，並紛紛開玩笑表示：「所以你的尺寸這麼迷你嗎」、「看吧他果然也是有缺陷的，不然上天真的把他造得太完美了」，被他這樣幽默的自嘲給逗樂了。
克里斯伊凡搞笑回覆亞當史考特與露鳥銅像下體合照的推文，暗示露鳥的那個其實是自己，笑翻一大票網友。（合成圖，翻攝自推特）
相關新聞
- （影音）美國隊長為小孩念床邊故事 讓媽媽們也瘋狂
- 星爵認了被雷神好身材威脅到 還差點拋棄老婆愛上他！
- 那一年 與孩子一起設計的家
- 美國隊長當暖父 教育天才有一套
- 羨慕！美國隊長自爆只要這樣做 就能「瘦得像根香腸」
- 輕鬆買NO.1夢想宅
- 黑寡婦獨立電影遲遲沒消息 美國隊長說話了！
- 美國隊長小時候是哭包！破處後跟媽說的第一句話是...
- 不只美國隊長！克里斯伊凡爆鋼鐵人也將不演了
- 美國隊長暖心探視病童 還為生日記者獻熱吻
- 好冷！前女友大談分手 美國隊長宣傳巧遇互當空氣
- 美國隊長拍片感性落淚 期待有為人父的一天
- 太好了！克里斯伊凡還願意再演美國隊長
- 美國隊長不玩了誰來接盾？獵鷹這樣說...！
- 美國隊長想畢業了 批川普不怕丟粉絲
- 對川普政府感到憤怒 克里斯伊凡不怕站出來發聲而流失觀眾
- 美國隊長自爆18歲破處！「那是我最美好的一年」
- 驚！再演2集《復聯》 克里斯伊凡就要告別美國隊長了？
- （奧斯卡紅毯）美國隊長與鷹眼也來了！搞怪上演飛踢秀
推薦新聞