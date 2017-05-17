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首頁 > 婉君推

狂歡辣妹惹毛凱特妃 威廉皇室婚告急諮商ing

2017/05/17 08:25

威廉王子（右）與凱特王妃（左）傳出婚姻面臨危險。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）被公認為英國皇室最親民代表，夫妻倆2011年完婚，育有3歲兒子喬治小王子和1歲夏綠蒂公主，不料卻傳出2人婚姻告急，正在接受婚姻諮商。

威廉王子3月與男性友人到瑞士度假，被拍到在派對上和美女熱舞狂歡，除了重創形象之外，更讓凱特王妃氣炸，美國《Radar》網站報導，消息人士透露：「他們最近一起受訪、出席公開場合，但事實上凱特還無法完全原諒他。」報導還指出威廉王子試圖挽救凱特的心，只好同意接受婚姻諮商，小倆口婚姻告急。

 

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