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皇室婚約今年有望？傳英女王點頭讓哈利王子把梅根娶進門

2017/05/17 08:21

哈利王子（左）被爆已經取得女王伊莉莎白二世的同意，準備要將演員女友梅根馬可（右）娶進門。（翻攝自Us Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕32歲英國哈利王子自去年夏天爆出與大他3歲的美國女星梅根馬可戀愛ing後，小倆口的感情就越發甜蜜、黏踢踢到不行，先前甚至攜手飛往牙買加出席哈利好友的婚禮，被外界認為是在提前為自己的婚禮做見習。而這段備受矚目的皇室戀情，也不斷被猜測何時才能修成正果，而身陷愛河中的哈利王子，他的動作可能比大家所預想的還要迅速的多，因為最近他就被爆已經向自己的皇奶奶，也就是英國女王伊莉莎白二世，來尋求她的同意將女友梅根馬可娶進門，據悉女王也已經點頭答應、準備接納這位未來孫媳婦兒的加入，甚至在今年內就可能完成訂婚儀式。

哈利王子（中）先前才與梅根馬可（右）攜手共赴牙買加出席哈利好友的婚禮，被外界認為是在提前為自己的婚禮做見習。（翻攝自PopSugar）

根據《鏡報》與《Daily Express》報導，相關人士透露：「訂婚儀式很可能在今年內就發生，因為哈利已經獲得女王的同意來迎娶梅根，他已經與女王陛下進行了相關談話，訂婚儀式看來即將發生。」由於哈利王子目前在英國皇室內，排名第5號的王位繼承人，因此如果他要舉辦皇室婚禮，仍需事先獲得目前仍握有統治權的女王伊莉莎白二世的同意才行，不過由於哈利王子一向與皇奶奶的關係十分要好，一家人的關係也都相當親近，因此女王不會多加為難、很快就點頭答應，也是不少相關人士預料中的結果。

哈利王子（右）一向與皇奶奶伊莉莎白二世（左）的感情十分要好。（翻攝自Royal Fans）

此外，更有消息指出哈利王子可能會在今年9月於加拿大多倫多舉辦的「不屈不撓」運動會（Invictus Games）之前，就向梅根馬可求婚，這樣先前因拍攝電視劇移居到多倫多的她，屆時才有望能夠相伴哈利王子身邊。而梅根方面似乎也已經在為成為皇室的新成員在做準備，不久前她才關閉了在網路上開設了3年、廣受關注與喜愛的部落格《The Tig》，在社交平台上更是幾乎銷聲匿跡，不再更新關於自己的個人生活動態，甚至有傳聞表示，在梅根馬可合約到期後，她就將退出演藝圈，看來已經設定好未來順利嫁入皇室後想要專心在家相夫教子、不再隨意拋頭露面的目標了。

梅根馬可不久前才宣布關閉自己經營了3年、小有成績的部落格《The Tig》，被認為就是在為嫁入皇室做準備。（翻攝自每日郵報）

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