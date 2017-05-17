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首頁 > 婉君推

誰把濱崎步吃了？演唱會這一幕讓眾人驚呆！

2017/05/17 07:16
濱崎步在IG分享演唱會照片。（圖擷取自a.you instagram）濱崎步在IG分享演唱會照片。（圖擷取自a.you instagram）

〔即時新聞／綜合報導〕38歲日本天后濱崎步出道20年，一直被視為女神級人物，不過去年傳出離婚，最近在更被爆賣屋求現，生涯似乎面臨嚴峻挑戰，而她的外型變化也引發討論，日前演唱會上的模樣，讓不少粉絲不禁吶喊「還我女神」！

「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享數濱崎步演唱會照片。（圖擷取自「加藤軍台灣粉絲團 2.0」）「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享數濱崎步演唱會照片。（圖擷取自「加藤軍台灣粉絲團 2.0」）

濱崎步3月上音樂節目《Music Station》時，就被發現身形明顯暴肥，手臂變粗，鎖骨消失，臉蛋也浮腫。

步姊5月13日開始舉辦巡迴演唱會，這次開放粉絲在演唱會上以手機拍照，一些看過演唱會的粉絲將照片PO網，「加藤軍台灣粉絲團 2.0」也分享了數張步姐演唱會照片，沒想到一PO照就讓眾網友驚呆，且重點都不是在討論演唱會。

照片中，濱崎步身材明顯圓了一圈，原本的尖下巴也變圓了，上圍更是豐滿不少。粉絲頁PO文「是誰把濱崎步給吃了...」？網友也掀起正反兩派討論，有網友毒舌說「冰淇淋吧」、「這是女子摔角吧」、「對韓國明星來說這種事情似乎不可能出現」；也有許多網友力挺步姐「人會老，身材會走樣，但至少她的音樂陪伴了我國高中！」 「大多數人喪失尊重人的能力」、「但是還是喜歡他的歌」...。

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