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生前極力護子女！周刊爆：豬哥亮臨終前 竹聯大老探病

2017/05/17 06:06

豬哥亮疼愛女兒，也曾為謝金晶拭淚。（資料照，記者宋志雄攝）

〔即時新聞／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮因大腸癌於15日清晨離世，他在2009年重出江湖，至今復出8年，但生前曾傳出尚積欠大筆債務。周刊報導，豬哥亮因大腸癌惡化二度住院後，一直擔心負債會殃及謝金燕等兒女，因此商請演藝圈大姊邱瓈寬等人能夠幫忙處理，豬哥亮過世前一天，他的30多年好友「竹聯幫虎堂」大老朱家訓，也現身醫院，不過對此傳聞，邱瓈寬否認。

豬哥亮相當疼愛女兒謝金晶。（資料照，記者胡舜翔攝）

《周刊王》報導，豬哥亮復出後，在楊登魁幫忙下，以工作償還，債務減至4億元，雖節目收入豐厚，但全拿去還債，3年後楊登魁過世，傳出債主蠢蠢欲動，原本只剩不到5000萬的債又增加數倍，豬哥亮相當擔心債務對子女造成負擔，因此寧拖著病拍電影工作。

報導指出，親友透露，豬哥亮今年3月間因大腸癌惡化二度住院，外號愣子的朱家訓曾經多次前往探視，愣子在豬哥亮過世前一天又到醫院，應該是有要事商量。親友認為愣子可能要替豬哥亮處理剩下的債務，當天他和豬的家屬聊了一陣子才離開。

報導提到，對於受託幫忙處理債務的傳聞，寬姊矢口否認。而一名竹聯幫重要幹部則說，有聽過這個說法，不知是否為事實。會傳出這個消息，應該是當事人想藉「竹聯」名號來保護家人或子女。

還有豬的親友透露，豬哥亮若有找朱家訓或寬姊，絕對是為了避免自己留下的債務拖累子女，雖然現在《民法》有限定繼承制度，但豬哥亮可能擔心有債主來陰的，因此生前想盡辦法保護兒女。

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