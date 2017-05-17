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豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？

2017/05/17 07:09

邢峰講述當年洪榮宏秀場秘辛。（翻攝自電視畫面）

〔記者洪素津／台北報導〕秀場時期捧紅不少主持人、歌手，當時也正好是經濟起飛之時，在豬哥亮逝世背後探究其秀場文化，邢峰也上中天《新聞龍捲風》侃侃而談，他直言秀場還真的是多事之秋，演藝人員收入可以在一天就有數倍翻漲，邢峰舉洪榮宏為例，當時邢峰主持「一場」收入5000元，駐唱歌手的洪榮宏是「一個月」5000元，洪榮宏走過秀場淺規則後，一場唱酬竟暴增至5萬塊。

邢峰回憶道當年洪榮宏和江蕙一個月唱酬皆是5000元，秀場牽涉到黑道、兄弟、經紀公司多方利益拉扯，洪榮宏出唱片要簽經紀約，經紀方和黑道搶人之下，洪榮宏被人用刀把他耳朵給削了，身上也被砍好幾刀，養好傷後洪榮宏回鍋登台，竟場場爆滿，一票難求，身價從一場5000激漲至5萬元。

秀場文化大起大落，許多藝人命運也是如此，洪榮宏爆紅速度之快速，不料當時卻有位殺手大白鯊「陳今佩」差點毀了他的演藝生涯，洪榮宏爆紅至後期票房跌落谷底，結果竟和陳今珮策畫炒新聞，捏造在一起假象，新聞一出後票房僅剩三成，當場變「票房毒藥」。當時洪榮宏粉絲情緒不滿、激動，到後台摔唱片、撕海報，表示：「跟江蕙我們不會吃醋，但跟陳今珮我們就沒辦法接受」，秀場新聞秘辛何其多，有時知名度影響不一定都是正面的。

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