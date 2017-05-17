豬哥亮辭世卻顯靈六合彩！號碼竟開出「豬哥亮牌」

豬哥亮辭世，16日六合彩卻開出「豬哥亮牌」，讓人嘖嘖稱奇。（記者潘少棠攝）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕「綜藝天王」豬哥亮5月15日清晨5點10分辭世，70歲輝煌人生正式謝幕。他過去因嗜賭，愛玩「大家樂」、地下六合彩背上數億元債務，「出國深造」逾10年，直到2009年才又重回演藝圈。然而，香港六合彩16日開獎，7個號碼中竟有5個號碼都與豬有關，甚至連豬哥亮3個字筆畫也成中獎明牌，「豬哥亮牌」發威顯靈，也成為眾人茶餘飯後的話題。

台灣至今仍有不少地下組頭，私下供人下注簽賭六合彩，而16日六合彩開獎，開出7個號碼01、05、07、09、10、15，以及特別號03。有眼尖網友發現，開獎號碼中，「01、05、09、10、15」5個號碼都與豬有關，包括他5月15日逝世、下午1點15分移靈等。更巧合的是，豬哥亮3個字筆畫分別是15、10、09，也是這次開獎號碼，讓不少彩迷嘖嘖稱奇，直呼：「豬哥亮牌發威」、「沒跟到覺得想哭」。

香港六合彩16日晚間開獎，有網友發現中獎號碼中，有5個都與豬哥亮有關。（翻攝自網路）

此外，豬過去在秀場輝煌時期，從不諱言自己愛賭，甚至將簽牌心得搬上舞台當作搞笑橋段，也成為當年的一大賣點。不少觀眾只要聽到豬主持的秀場，搶破頭也要擠進去，因為想聽豬報明牌。

而他當年常到處求神拜佛，望神明指示「明牌」，好運的他，甚至曾簽牌一口氣中了2億元，派開車小弟到全台各地收錢，後車箱全塞滿彩金。然而大部分贏來的錢；他全拿去還賭債，僅剩下3百多萬。他當年復出後上《康熙來了》，回憶起這段中獎經歷，笑稱：「那時候我在飯店，就把剩下那3百多萬全打開，鋪滿整張床，躺在上面滾來滾去，看之後能不能中更多，結果隔天拿去簽還不是全沒了」。一旁的王彩樺也爆料：「當年豬大哥簽牌是這樣喔，我們去做秀住飯店，他看櫃台小姐給他幾號房的鑰匙，他就簽哪支牌」。