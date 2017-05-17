五月天8+1獎大贏家 喊話「每個人都有自己的遺珠之憾」
2017/05/17 07:21
〔記者蔡琛儀／台北報導〕五月天在本屆金曲獎入圍名單中橫掃8個獎項，再加上瑪莎替家家製作專輯，入圍最佳單曲製作人獎，形成獲提「8+1獎」的豪氣場面。昨晚五月天在香港開唱，待演唱會結束後，終於在臉書發文：「感謝所有幕前幕後合作夥伴與評審，感謝與五月天一同寫下自傳的每一個人，每個人都有自己的遺珠之憾，但每個人都能頒給自己一首不朽金曲，今晚，就讓音樂替我們說話，請和我們再一同走過這段音樂歷程。」
隨後五月天更po上專輯《自傳》的試聽版影片，讓歌迷一起回味這張專輯的每一首歌曲。
相關影片：〈影片取自五月天臉書，如遭移除敬請見諒〉
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