限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

漫威宇宙有新成員？ 「他」驚喜客串《菜鳥新移民》

2017/05/17 07:27

「漫威教父」史丹李客串《菜鳥新移民》。（FOX提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕FOX影集《菜鳥新移民》製作團隊在好萊塢人緣極佳，許多大牌藝人和球員都曾客串演出，繼俠客歐尼爾、林書豪、溫明娜之後，再找來「漫威教父」史丹李演出，讓不少漫威紛紛開玩笑猜測，該劇是否將加入漫威宇宙了！

《菜鳥新移民》第3季21、22集中，黃家3兄弟想要參加超級英雄漫畫徵選，最後以家庭成員為藍本，虎媽潔西卡成了有超能力的「舌燦蓮花女」，組成了超級英雄家庭一起打擊犯罪。最愛在漫威系列影片軋一角的史丹李，在本集最後驚喜出現4秒飾演他自己，稱讚這本漫畫是他一直在尋找的劇情，本集在美國播出後，網友紛紛開玩笑說：「《菜鳥新移民》一家人是不是也要加入漫威宇宙啦？」

「漫威教父」史丹李（前中）客串《菜鳥新移民》。（FOX提供）

除了史丹李外，情歌聖手麥可波頓也加入客串行列。劇中，黃家爸爸路易斯正考慮為餐廳增資，他的牙醫好友推薦了一位大咖願意出價投資，結果竟然是天王巨星麥可波頓。一連兩位大咖客串，也讓影迷看的驚喜連連。該集內容將於今晚10點在FOX頻道播出。

情歌聖手麥可波頓（左）客串《菜鳥新移民》。（FOX提供）

相關新聞

推薦新聞
生前極力護子女！周刊爆：豬哥亮臨終前 竹聯大老探病 生前極力護子女！周刊爆：豬哥亮臨終前 竹聯大老探病
2017/05/17 06:06
太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
2017/05/17 06:46
豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
2017/05/17 07:18
有嫌隙？ 瑤瑤不滿《通靈》導演這點... 有嫌隙？ 瑤瑤不滿《通靈》導演這點...
2017/05/17 06:51
豬哥亮辭世卻顯靈六合彩！號碼竟開出「豬哥亮牌」 豬哥亮辭世卻顯靈六合彩！號碼竟開出「豬哥亮牌」
2017/05/17 07:13
謝金燕離奇消失豬哥亮靈堂 攏系為了她 謝金燕離奇消失豬哥亮靈堂 攏系為了她
2017/05/17 07:19
豬哥亮么兒露臉守靈 謝金燕低調陪爸聊天 豬哥亮么兒露臉守靈 謝金燕低調陪爸聊天
2017/05/17 06:00
豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？ 豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？
2017/05/17 07:09
豬哥亮躲債黑輪攤 8年爆紅賺進透天厝 豬哥亮躲債黑輪攤 8年爆紅賺進透天厝
2017/05/17 07:19
25歲真子公主將嫁「他」 日本皇室也認可 25歲真子公主將嫁「他」 日本皇室也認可
2017/05/17 07:08
41歲魔性之女苦黏珠寶小開 密謀披紗三嫁 41歲魔性之女苦黏珠寶小開 密謀披紗三嫁
2017/05/17 06:56
漫威宇宙有新成員？ 「他」驚喜客串《菜鳥新移民》 漫威宇宙有新成員？ 「他」驚喜客串《菜鳥新移民》
2017/05/17 07:27
五月天8+1獎大贏家 喊話「每個人都有自己的遺珠之憾」 五月天8+1獎大贏家 喊話「每個人都有自己的遺珠之憾」
2017/05/17 07:21
28屆金曲獎主要獎項入圍名單 28屆金曲獎主要獎項入圍名單
2017/05/17 06:00
誰把濱崎步吃了？演唱會這一幕讓眾人驚呆！ 誰把濱崎步吃了？演唱會這一幕讓眾人驚呆！
2017/05/17 07:16
狂歡辣妹惹毛凱特妃 威廉皇室婚告急諮商ing 狂歡辣妹惹毛凱特妃 威廉皇室婚告急諮商ing
2017/05/17 08:25
演藝圈追悼！翁立友陪謝金晶折蓮花 孔鏘盼彈一曲送溫體豬 演藝圈追悼！翁立友陪謝金晶折蓮花 孔鏘盼彈一曲送溫體豬
2017/05/17 06:00
小8搶《空姐忙什麼》業配 為「錢」鬧翻製作人 小8搶《空姐忙什麼》業配 為「錢」鬧翻製作人
2017/05/17 08:16
客台又掀出走聲浪 公廣集團展開保衛大戰 客台又掀出走聲浪 公廣集團展開保衛大戰
2017/05/17 08:24
為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯 為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯
2017/05/17 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.