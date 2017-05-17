漫威宇宙有新成員？ 「他」驚喜客串《菜鳥新移民》

「漫威教父」史丹李客串《菜鳥新移民》。（FOX提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕FOX影集《菜鳥新移民》製作團隊在好萊塢人緣極佳，許多大牌藝人和球員都曾客串演出，繼俠客歐尼爾、林書豪、溫明娜之後，再找來「漫威教父」史丹李演出，讓不少漫威紛紛開玩笑猜測，該劇是否將加入漫威宇宙了！

《菜鳥新移民》第3季21、22集中，黃家3兄弟想要參加超級英雄漫畫徵選，最後以家庭成員為藍本，虎媽潔西卡成了有超能力的「舌燦蓮花女」，組成了超級英雄家庭一起打擊犯罪。最愛在漫威系列影片軋一角的史丹李，在本集最後驚喜出現4秒飾演他自己，稱讚這本漫畫是他一直在尋找的劇情，本集在美國播出後，網友紛紛開玩笑說：「《菜鳥新移民》一家人是不是也要加入漫威宇宙啦？」

「漫威教父」史丹李（前中）客串《菜鳥新移民》。（FOX提供）



除了史丹李外，情歌聖手麥可波頓也加入客串行列。劇中，黃家爸爸路易斯正考慮為餐廳增資，他的牙醫好友推薦了一位大咖願意出價投資，結果竟然是天王巨星麥可波頓。一連兩位大咖客串，也讓影迷看的驚喜連連。該集內容將於今晚10點在FOX頻道播出。

情歌聖手麥可波頓（左）客串《菜鳥新移民》。（FOX提供）

