豬哥亮錄影帶一片難求 間接催生有線電視

豬哥亮錄影帶一周出產3片，瘋狂到一片難求。（翻攝自電視畫面）

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮70年傳奇人生，眾人津津樂道，昨日仍有不少好友、晚輩前來悼念，侯怡君、楊繡惠哭紅雙眼憶當年，還記得熟悉旋律「豬哥亮的歌廳秀，豬哥亮的歌廳秀，七彩燈光變化濟，HI-FI音響頭一家~」，當年豬哥亮紅到讓業者嗅到商機推出錄影帶，最知名錄影帶就屬「豬哥亮歌廳秀」和「豬哥亮俱樂部」，甚至連有線電視都帶動盜播。

知名錄影帶「豬哥亮歌廳秀」錄製和販售時間大約是在1985年到1990年，這也是台灣秀場文化正式搬上錄影帶市場，前後共錄製了700多集。除了在遊覽車播放，社區、家庭也隨處可見豬哥亮的身影，豬氏主持風格深植人心，鄉下鄰里間也廣傳豬哥亮爆紅事蹟，記者至鄉下鄰里實訪，阿嬤回憶當時鄉下廟宇請來豬哥亮主持廟會，據說一場晚會就賺進20萬，廟宇晚會宣傳時期，菜市場到處擺滿歡迎豬哥亮花籃，可見其豬哥亮在中南部爆紅程度。

名嘴許聖梅節目上表示，當年豬哥亮錄影帶一周出產3片錄影帶，瘋狂到一片難求，根本租不到，而在台灣當時僅有老三台，就有不合法第四台開始盜播豬哥亮錄影帶，當時等於間接催生有線電視台成立，大家想看豬哥亮又租不到片，只好牽線收看豬哥亮，最後不合法第四台變成有線電視，豬哥亮儼然是有線電視幕後推手。