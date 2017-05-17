限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

豬哥亮錄影帶一片難求 間接催生有線電視

2017/05/17 07:33

豬哥亮錄影帶一周出產3片，瘋狂到一片難求。（翻攝自電視畫面）

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮70年傳奇人生，眾人津津樂道，昨日仍有不少好友、晚輩前來悼念，侯怡君、楊繡惠哭紅雙眼憶當年，還記得熟悉旋律「豬哥亮的歌廳秀，豬哥亮的歌廳秀，七彩燈光變化濟，HI-FI音響頭一家~」，當年豬哥亮紅到讓業者嗅到商機推出錄影帶，最知名錄影帶就屬「豬哥亮歌廳秀」和「豬哥亮俱樂部」，甚至連有線電視都帶動盜播。

知名錄影帶「豬哥亮歌廳秀」錄製和販售時間大約是在1985年到1990年，這也是台灣秀場文化正式搬上錄影帶市場，前後共錄製了700多集。除了在遊覽車播放，社區、家庭也隨處可見豬哥亮的身影，豬氏主持風格深植人心，鄉下鄰里間也廣傳豬哥亮爆紅事蹟，記者至鄉下鄰里實訪，阿嬤回憶當時鄉下廟宇請來豬哥亮主持廟會，據說一場晚會就賺進20萬，廟宇晚會宣傳時期，菜市場到處擺滿歡迎豬哥亮花籃，可見其豬哥亮在中南部爆紅程度。

名嘴許聖梅節目上表示，當年豬哥亮錄影帶一周出產3片錄影帶，瘋狂到一片難求，根本租不到，而在台灣當時僅有老三台，就有不合法第四台開始盜播豬哥亮錄影帶，當時等於間接催生有線電視台成立，大家想看豬哥亮又租不到片，只好牽線收看豬哥亮，最後不合法第四台變成有線電視，豬哥亮儼然是有線電視幕後推手。

相關新聞

推薦新聞
生前極力護子女！周刊爆：豬哥亮臨終前 竹聯大老探病 生前極力護子女！周刊爆：豬哥亮臨終前 竹聯大老探病
2017/05/17 06:06
豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
2017/05/17 07:18
有嫌隙？ 瑤瑤不滿《通靈》導演這點... 有嫌隙？ 瑤瑤不滿《通靈》導演這點...
2017/05/17 06:51
豬哥亮離世前夕 竹聯大老被爆探病清債 豬哥亮離世前夕 竹聯大老被爆探病清債
2017/05/17 06:40
豬哥亮辭世卻顯靈六合彩！號碼竟開出「豬哥亮牌」 豬哥亮辭世卻顯靈六合彩！號碼竟開出「豬哥亮牌」
2017/05/17 07:13
謝金燕離奇消失豬哥亮靈堂 攏系為了她 謝金燕離奇消失豬哥亮靈堂 攏系為了她
2017/05/17 07:19
豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？ 豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？
2017/05/17 07:09
幸運不是用來看富士山 Selina秒懂媽媽弦外之音 幸運不是用來看富士山 Selina秒懂媽媽弦外之音
2017/05/16 23:20
25歲真子公主將嫁「他」 日本皇室也認可 25歲真子公主將嫁「他」 日本皇室也認可
2017/05/17 07:08
女星打醫美走火入魔 面容走鐘慘遭換角 女星打醫美走火入魔 面容走鐘慘遭換角
2017/05/17 07:31
漫威宇宙有新成員？ 「他」驚喜客串《菜鳥新移民》 漫威宇宙有新成員？ 「他」驚喜客串《菜鳥新移民》
2017/05/17 07:27
皇室婚約今年有望？傳英女王點頭讓哈利王子把梅根娶進門 皇室婚約今年有望？傳英女王點頭讓哈利王子把梅根娶進門
2017/05/17 08:21
28屆金曲獎主要獎項入圍名單 28屆金曲獎主要獎項入圍名單
2017/05/17 06:00
誰把濱崎步吃了？演唱會這一幕讓眾人驚呆！ 誰把濱崎步吃了？演唱會這一幕讓眾人驚呆！
2017/05/17 07:16
狂歡辣妹惹毛凱特妃 威廉皇室婚告急諮商ing 狂歡辣妹惹毛凱特妃 威廉皇室婚告急諮商ing
2017/05/17 08:25
小8搶《空姐忙什麼》業配 為「錢」鬧翻製作人 小8搶《空姐忙什麼》業配 為「錢」鬧翻製作人
2017/05/17 08:16
傳奇落幕 豬哥亮：我會很拚，死也會死在台上 傳奇落幕 豬哥亮：我會很拚，死也會死在台上
2017/05/17 08:36
客台又掀出走聲浪 公廣集團展開保衛大戰 客台又掀出走聲浪 公廣集團展開保衛大戰
2017/05/17 08:24
喜劇天王殞落 導演悲悼３老友 喜劇天王殞落 導演悲悼３老友
2017/05/17 06:00
為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯 為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯
2017/05/17 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.