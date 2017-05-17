豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊

豬哥亮過世後未還債務仍餘3億元，被爆有望「人亡債滅」。（資料照，牽猴子提供）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮1999年因欠下天文數字賭債跑路，就此人間蒸發，直到2009年才復出，他復出後靠4節目、8電影外加17支廣告吸金，原本6億元債務已償還一半，雖然媒體指稱，豬哥亮的債主將轉而找上他最會賺的女兒謝金燕、謝金晶，但豬家關係人士透露，豬哥亮的債務可望「人亡債滅」。

豬哥亮生前一身病痛，除了大腸癌外，還有心肌梗塞、糖尿病，甚至曾因高血壓送醫，但他寧可放棄治療，也要接下節目主持棒兼拍電影，就是不願債留妻兒、「自己的債務自己還」，並且盡量多掙點錢，留給19歲么兒謝佑穎當安家費；他雖積極還債，但他主持節目從民視、中視到華視，都曾有債主蠢蠢欲動，硬闖攝影棚討債，讓他日子過得膽戰心驚。

雖然豬哥亮拚死拚活，但身後未還債務仍餘3億元，據知情人士指出，豬哥亮欠下的債務是賭債，本就不在法定範圍內，一旦簽了，就是由債主說了算，無法由一般法律途徑尋求善終，因此豬往生後，這些債務還是會落到知名度較高、較會賺的謝金燕、謝金晶頭上，就看怎麼「喬」。

這名人士另透露，目前已有「有力人士」介入，居中協調，豬哥亮若不是「人亡債滅」，至少也會喬出個家屬可負擔數字，對彼此有好無壞，謝金燕、謝金晶應該都能安全下莊。