謝金燕離奇消失豬哥亮靈堂 攏系為了她

謝金燕。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮前天病逝，享壽70歲，女兒謝金燕雖隨侍在側，但進行移靈儀式時卻沒隨同，反而趁亂消失，未陪豬哥亮走完這最後一哩路；她神隱一天後，昨又低調出現，但沒到靈堂，反而到冰存豬遺體的殯儀館，她來去如此離奇，據悉是因顧慮媽媽林見如心情。

林見如對豬哥亮家暴、又被迫兩女共事一夫積怨已久，謝金燕過去顧慮媽媽心情，與豬哥亮斷絕往來18年，去年父女倆更公開互撕，正式決裂，直到豬哥亮今年3月傳出病危，值此生死交關之際，林見如終於選擇原諒，同意女兒陪伴父親走完人生最終旅程，但她仍拒見豬最後一面、未奔喪，就連出席豬的告別式與否都是未知數。

雖然謝金燕前天從台大醫院，一路陪同亡父到暫時安置遺體的會館，並在現場誦經助念，但未隨同豬的移靈儀式，反而趁亂奔離現場；據悉，林見如雖同意女兒送別亡父，但希望她維持低調，除了發表聲明外，別在媒體面前曝光，於是謝為尊重媽媽心情，才會以如此離奇的方式來去。

另據知情人士透露，因豬的遺孀是葉瑞美，正宮與前妻立場尷尬，葉個性又較為強勢，這點從余天崩潰泣訴「他老婆不讓我看他」，就可看出端倪，加上葉又負責主導亡夫後事，因此謝金燕在靈堂時，與葉沒有太多互動，未隨同移靈儀式，也是刻意避免與葉同框，顧全媽媽的尊嚴。