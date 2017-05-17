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首頁 > 婉君推

阿嬌扮舞女脫衣卡卡 解扣解不開超尷尬

2017/05/17 10:06

鍾欣潼在《羅曼蒂克消亡史》飾演舞小姐，沒想到脫衣服卻在鈕扣卡關。（甲上娛樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《羅曼蒂克消亡史》打造出華人復古華麗黑幫電影 ，坎城影帝葛優在片中飾演「陸先生」，在多位女人之間浪漫周旋。其中飾演情婦「老五」的鍾欣潼面對影帝氣場，直呼壓力大，一場要脫他衣服的戲，解扣子解了5分鐘還解不開，讓她直呼尷尬。

「阿嬌」鍾欣潼在《羅》片飾演葛優從歡場救出的情婦「老五」，雖遭冷落，但陸先生是她恩人，所以義無反顧可以為陸先生做任何事情。面對影帝葛優，鍾欣潼笑說：「壓力真的很大，因為我蠻害羞演出感情戲。記得有場戲替葛優脫衣服，當舞小姐應該脫衣服很拿手，沒想到鈕扣太緊，我用5分鐘還解不開，真的讓我超尷尬。」

除了脫衣服一直NG之外，鍾欣潼覺得「上海話」更是超級挑戰，「上海話對我來說簡直是外星語言，怎麼學都學不好。」拍攝該片最讓她開心的是民初旗袍造型，「我很喜歡穿旗袍，可能我讀書時，穿的就是類似沒有腰線的旗袍，有種回到年輕學生的感覺。」《羅曼蒂克消亡史》5月19日在台上映。

鍾欣桐（右）在《羅曼蒂克消亡史》飾演葛優的情婦。（甲上娛樂提供）

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