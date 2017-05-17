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首頁 > 婉君推

女星打醫美走火入魔 面容走鐘慘遭換角

2017/05/17 07:31

小CALL曾因愛美而嘗試醫美。（翻攝自臉書）

〔記者鍾智凱／台北報導〕小CALL昨在JET《命運好好玩》爆自己因曾愛美，有次接戲時求好心切嘗試醫美，結果不小心下手太重，又跑太多次診所，整個人走火入魔，「我打太兇了，結果整個眼神就變得很兇！」這讓小CALL在螢幕上整個看起來走鐘，不符角色設定，開拍1個月前慘遭換角。

小優另嘆實在錯過很多演藝圈好機會，譬如有次有機會演電影，但因她跑通告，竟然因此錯估，未答應拍重要場面，後來電影紅了超後悔。

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