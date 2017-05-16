「螃蟹是海中昆蟲」 無厘頭錦榮：不可怕嗎

錦榮為《王子的移動城堡》到日本北海道出外景。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕錦榮為亞洲旅遊台《王子的移動城堡》到日本北海道拍攝，看到琳琅滿目的海鮮，包括肥美的蝦子和帝王蟹等等，當場讓導演及工作人員口水直流，不過也意外發現，只要是有殼的海鮮，在錦榮眼中就是海中的昆蟲、爬蟲類，這番新奇的看法，讓大家覺得十分新奇。

錦榮為《王子的移動城堡》到日本北海道出外景。（亞洲旅遊台提供）

錦榮還試圖說服導演，「如果你睡醒肚子上有隻大螃蟹，不覺得很可怕嗎？」導演笑回：「不會啊！因為我很餓！」因此，錦榮還趁導演睡覺時抓了隻小昆蟲放在導演的肚子上，把導演嚇了一跳，逗得所有工作人員哈哈大笑。

錦榮（右）為《王子的移動城堡》到日本北海道出外景。（亞洲旅遊台提供）

相較於德國，日本的露營車外型相對迷你可愛，但「麻雀雖小，五臟俱全」，來到雪國北海道，雖然正逢融雪時，但風景依舊美麗，開著小可愛露營車，錦榮用全新特別的視野，帶觀眾穿越金黃楓葉與銀杏大道，體驗不一樣的北海道。節目於每週三晚間9點亞洲旅遊台，以及每週六下午3點華視頻道播出。

錦榮為《王子的移動城堡》到日本北海道出外景。（亞洲旅遊台提供）