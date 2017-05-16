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周孝安半夜車下巴被撞掉 感動劇組雨中救援

2017/05/16 20:37

周孝安愛車的保險桿不小心撞掉，只好用大力膠帶暫時黏回去。（周孝安提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕周孝安最近忙著趕拍台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》，昨晚（5/15）他在接近半夜12點收工，正準備開車從楊梅山區開車離開拍攝現場時，因為深山的光線相當昏暗，加上雨天視線不佳，不小心撞上劇組卸貨的車板子，當場車子右前保險桿整個掉下，讓他超傻眼。

周孝安在《我的愛情不平凡》飾演黑道二當家「趙天興」。（三立提供）

由於剛拍完戲，周孝安拖著疲累的身體，原本心想著趕快回家，卻沒想到遇到這樣的意外，令他有點不知所措，此時有工作人員看到，主動上前去救援，沒多久陸續又來了不少人幫忙，並拿出大力膠帶把保險桿黏貼回去，周孝安說：「因為下著雨，大力膠帶碰到水會黏不住，工作人員有的把保險桿的水擦掉，有的負責黏，也有些人幫忙想其他辦法。」前後出動10位左右的工作人員，周孝安說：「看到很多人都被淋濕，他們其實原本可以趕快收工回去的，卻過來幫我，真的很不好意思，也充滿感激。」

周孝安在《我的愛情不平凡》對陳敬宣展現無微不至的貼心。（三立提供）

當晚周孝安開著「包紮」後的車返家睡覺，因為還在馬不停蹄的趕戲，根本沒空把車送去維修，睡醒後便又開著車去拍戲。不過也因為這件事，讓周孝安感受到劇組的「患難見真情」，直呼「揪甘心」，他表示：「有時拍戲不只是工作，而是交到真正的朋友們，就像真正的道上兄弟們一樣。」

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