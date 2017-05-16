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台大師生10年熱血逐夢史 名人推薦直呼催淚！

2017/05/16 19:57

《夢想續航》記錄台大機械系太陽能車隊師生，10年逐夢的經過。（佳映提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕紀錄片《夢想續航》延續2005年首集《夢想無限》，刻劃了台大機械系太陽能車隊的逐夢歷程，他們曾證明即使資源有限，台灣人也能靠自己的力量站上世界的舞台，10年來，他們的理想繼續燃燒，帶著初衷在國內外的產學界發光發熱，感動紀實讓不少人看了直說「催淚！」

該片講述2005年，台大機械系熱血教授鄭榮和，希望打破台灣教育重理論輕實作的困境，率領了一幫年輕學子，自己動手打造太陽能車，即便資源短缺依然努力不懈完成目標，遠赴澳洲參加太陽能車世界大賽，獲得了全球第5名的佳績。

《日常對話》導演黃惠偵（左）力挺導演李家驊（右）的催淚作品。（佳映提供）

10年後車隊成員離開校園，依然抱著當年太陽能車隊的使命感與團隊精神，在Tesla、Gogoro、捷安特、保時捷、華創等一流機械工程企業，傳承鄭教授的創新實作價值，繼續在國內外的產學界發光發熱，見證教育的巨大影響力。

大塊文化董事長郝明義大讚：「這是一部有關夢想的電影，也是一部溫暖的電影。」剛以《日常對話》拿下柏林影展泰迪熊獎的導演黃惠偵則笑說，這部電影不知不覺讓人想落淚；工研院院長劉仲明也深受感動，表示「台灣是會動起來、是會轉變的。」《夢想續航》將於5月19日在台上映。

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

https://youtu.be/tTTacJ6Enag

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