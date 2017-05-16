限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

純情潘金蓮還不夠 50歲女星使壞最滿足

2017/05/16 19:17

溫碧霞雖然已經年過五十，看起來還是像個少女。（翻攝自溫碧霞微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲香港女星溫碧霞，外貌相當不科學，仍然像個少女。許久未踏入老東家的她，袒露心聲想回去拍古裝戲當壞女人。

據《東網》報導，溫碧霞與林敏驄等人到香港無線電視台錄製《流行經典50年》節目，許久未踏進無線電視台的她顯得相當開心，她說：「能跟回到無線又跟老同事見面真是太好了！」

溫碧霞最想拍古裝戲，而且要在戲裡演壞女人。（翻攝自溫碧霞微博）

溫碧霞也表示：「因為TVB劇《火玫瑰》對我來說是個轉捩點。」他也透露自己會在節目獻唱《海潮》，這首歌就是當年《火玫瑰》的主題曲。

問起溫碧霞是否想再跟無線電視台合作？她鬆口表示很想拍無線的古裝劇：「合作會考慮，尤其和無線就更想。」有沒有最想合作小生對象呢？溫碧霞笑答：「是誰都沒有關係，但是最想拍古裝劇，因為覺得古裝好看也有挑戰性。」

過往溫碧霞總是給人美艷性感印象，她自己也笑了起來說，最喜歡演壞女人，好像妲己、潘金蓮那樣的壞女人角色，由單純演到壞，滿足感最大。

溫碧霞認為當年在無線電視台拍的《火玫瑰》是她人生重要轉捩點。（翻攝自溫碧霞微博）

相關新聞

推薦新聞
（影音）豬哥亮14歲隱藏版女兒 現身靈堂鞠躬送別 （影音）豬哥亮14歲隱藏版女兒 現身靈堂鞠躬送別
2017/05/16 14:25
豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
2017/05/16 15:11
（影音）小兒子謝佑穎露面 現身豬哥亮靈堂上香 （影音）小兒子謝佑穎露面 現身豬哥亮靈堂上香
2017/05/16 15:10
（影音）豬哥亮寧要舞台不要命 侯怡君哭到崩潰 （影音）豬哥亮寧要舞台不要命 侯怡君哭到崩潰
2017/05/16 15:58
（影音）豬哥亮當靠山提攜 楊繡惠靈堂前淚崩 （影音）豬哥亮當靠山提攜 楊繡惠靈堂前淚崩
2017/05/16 17:37
豬哥亮長眠地 擁恆風水寶地曝光 豬哥亮長眠地 擁恆風水寶地曝光
2017/05/16 12:12
五月天入圍8項超越紀錄 評審主席透露原因 五月天入圍8項超越紀錄 評審主席透露原因
2017/05/16 17:20
么兒錯過豬哥亮最後一面 澳洲急奔喪抵台 么兒錯過豬哥亮最後一面 澳洲急奔喪抵台
2017/05/16 12:29
Afternoon Tea掰了 15家店陸續撤出台灣 Afternoon Tea掰了 15家店陸續撤出台灣
2017/05/16 14:53
遺憾病逝 豬哥亮有一個未完成的願望... 遺憾病逝 豬哥亮有一個未完成的願望...
2017/05/16 16:39
金曲名單早洩？ 這團竟入圍8大獎？ 金曲名單早洩？ 這團竟入圍8大獎？
2017/05/16 16:03
（影音）簡宏霖獻吻壽星嚴正嵐 自願當一日奴隸 （影音）簡宏霖獻吻壽星嚴正嵐 自願當一日奴隸
2017/05/16 17:04
金手指太威 藍心湄爽到激凸 金手指太威 藍心湄爽到激凸
2017/05/16 11:07
艾瑪華森憂隱私外洩 自爆連「這個」都不用 艾瑪華森憂隱私外洩 自爆連「這個」都不用
2017/05/16 11:59
（影音）Selina大讚豬哥亮散播歡樂典範 歌廳秀人人模仿 （影音）Selina大讚豬哥亮散播歡樂典範 歌廳秀人人模仿
2017/05/16 14:31
偷吃男星老婆被抓包 經紀人再爆私吞40萬酬勞 偷吃男星老婆被抓包 經紀人再爆私吞40萬酬勞
2017/05/16 11:12
周杰倫林宥嘉PK歌王 田馥甄戴佩妮歌后落馬 周杰倫林宥嘉PK歌王 田馥甄戴佩妮歌后落馬
2017/05/16 16:32
48歲性感女神 靠這招抓住老公的心 48歲性感女神 靠這招抓住老公的心
2017/05/16 12:40
孔鏘靈堂悼念豬哥亮 望用琴聲陪最後一程 孔鏘靈堂悼念豬哥亮 望用琴聲陪最後一程
2017/05/16 17:08
阿妹恩師張雨生 逝世20周年獲特別貢獻獎 阿妹恩師張雨生 逝世20周年獲特別貢獻獎
2017/05/16 16:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.