純情潘金蓮還不夠 50歲女星使壞最滿足

溫碧霞雖然已經年過五十，看起來還是像個少女。（翻攝自溫碧霞微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲香港女星溫碧霞，外貌相當不科學，仍然像個少女。許久未踏入老東家的她，袒露心聲想回去拍古裝戲當壞女人。

據《東網》報導，溫碧霞與林敏驄等人到香港無線電視台錄製《流行經典50年》節目，許久未踏進無線電視台的她顯得相當開心，她說：「能跟回到無線又跟老同事見面真是太好了！」

溫碧霞最想拍古裝戲，而且要在戲裡演壞女人。（翻攝自溫碧霞微博）

溫碧霞也表示：「因為TVB劇《火玫瑰》對我來說是個轉捩點。」他也透露自己會在節目獻唱《海潮》，這首歌就是當年《火玫瑰》的主題曲。

問起溫碧霞是否想再跟無線電視台合作？她鬆口表示很想拍無線的古裝劇：「合作會考慮，尤其和無線就更想。」有沒有最想合作小生對象呢？溫碧霞笑答：「是誰都沒有關係，但是最想拍古裝劇，因為覺得古裝好看也有挑戰性。」

過往溫碧霞總是給人美艷性感印象，她自己也笑了起來說，最喜歡演壞女人，好像妲己、潘金蓮那樣的壞女人角色，由單純演到壞，滿足感最大。

溫碧霞認為當年在無線電視台拍的《火玫瑰》是她人生重要轉捩點。（翻攝自溫碧霞微博）